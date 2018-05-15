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Фотофакт: «Минсктранс» показал автоматы по продаже талончиков

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  • 15.05.2018, 13:22
  • 1,771

Первые четыре экземпляра могут появиться в белорусской столице уже в ближайшие месяцы.

Как рассказал заместитель генерального директора «Минсктранса» Иван Жук, опытные образцы автоматов были произведены в Польше и сейчас проходят у нас сертификацию, пишет tut.by.

После нее и соответствующих согласований первые четыре устройства появятся в самых оживленных точках города. В случае успешного тестирования будет принято решение об их дальнейших закупках.

Автоматы работают только с банковскими карточками, с их помощью можно покупать талончики, а также пополнять карты на проезд. Гаджет оснащен сенсорным дисплеем и «понимает» четыре языка.

Работает это так: вы выбираете тип операции (например, купить два талона), затем прикладываете карточку и получаете талоны. Быстро и удобно.


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