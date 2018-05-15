Вячеслав Сивчик: Хоккейному лузеру пора в отставку 15.05.2018, 13:52

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Вячеслав Сивчик

Сборная Беларуси тогда будет побеждать, когда начнет выступать под бело-красно-белым флагом.

Об этом в интервью Charter97.org заявил oдин из лидеров Белорусского Национального Конгресса Вячеслав Сивчик, комментируя провальное выступление белорусской хоккейной сборной на ЧМ-2018, после которого белорусам пришлось покинуть элитный дивизион:

- Могу сказать, что это провал именно режима Лукашенко. В связи с тем, что правитель мало работает, он может много заниматься спортом и как-раз хоккей для него приоритет, о чем Лукашенко неоднократно сам заявлял. Хотя это абсолютно не соответствует занимаемой должности.

Конечно, очень жаль, что сборной Беларуси не будет в элитном дивизионе, но еще более жалко, что очень затянулось время правления Лукашенко. Считаю, что все больше и больше подобных провалов будет случаться и дальше. Ведь, чем старше человек, который долго держится у власти, тем больше в стране маразма.

Знаете, очень хотелось бы, чтобы и Лукашенко ушел и белорусская сборная выступала в элитном дивизионе по хоккею под бело-красно-белым флагом. Вот тогда и будут победы. А хоккейному лузеру пора в отставку.

- На ваш взгляд, почему обычно Лукашенко бурно реагирует на спортивные поражения, а в этой ситуации молчит?

- Это не тот человек, который привык брать на себя ответственность. Он всегда, когда происходит провал в какой-то сфере, прячется. Так было всегда и так будет. Просто Лукашенко такой человек.

Из бюджета много денег пошло на строительство ледовых дворцов, хотя, стоит отметить, их многочисленное строительство — не самое страшное, что произошло за время правления Лукашенко. Но дело в том, что само население нашей страны живет сейчас так бедно, что, для любой нормальной власти массовое строительство подобных дворцов было бы неприоритетной задачей. К сожалению, нормальной власти в нашей стране нет уже более 20-ти лет.

Искренне надеюсь, что когда в Беларуси произойдут перемены, то дворцы будут нормально функционировать. Ведь раз их уже построили, то нужно, чтобы они приносили пользу.

Я очень хотел бы, даже на основании такого не очень приятного факта, как вылет белорусской сборной из элитного дивизиона, все-таки выразить надежду на перемены, когда белорусы не будут против воли зависеть от дурости одного человека. Вот тогда будут спокойно развиваться и белорусский спорт, и все другие отрасли.