Минский магазин отказался взять продавца, поскольку тот разговаривает на белорусском 11 15.05.2018, 13:57

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Фото: sportgoods.by

«Мягкая белорусизация» в действии.

Пока белорусский бизнес постепенно, но достаточно успешно переходит на белорусский язык, остаются и те, кто считает белорусский невозможным для использования в своих магазинах, пишет «Белсат».

Пользователь Twitter Jahor Tubielievič выложил в своем аккаунте скриншоты разговора с представителем магазина Adidas, расположенного в ТЦ «Корона-Замок».

Из скриншотов понятно, что кто-то пытался трудоустроиться в магазин и попросил дать ответ по своей кандидатуре. Представитель магазина спросил насчет языка, которым пользуется этот человек в повседневной жизни, на что ему ответили, что повседневный язык – белорусский.

«Хорошо, если вы интересуетесь вакансией и готовы разговаривать на русском языке – приезжайте на собеседование сегодня до 18:00 в ТЦ «Замок», магазин Adidas», – написал представитель магазина.

Тогда у представителя магазина спросили, означает такой ответ отказ в трудоустройстве только вследствие использования одного из государственных языков?

«Вы все правильно поняли. Ничего против вас не имею», но, мол, вашу кандидатуру рассматривать не сможем, – дал ответ представитель магазина.

В комментарии belsat.eu руководитель магазина Эдуард рассказал, что «он ничего не имеет против белорусского языка, но у них так никто не говорит».

«Мы так решили. Я так решил, что с белорусским языком не принимаем. Мне так захотелось. Наши консультанты так не разговаривают, поэтому я решил, что будем набирать тех, кто говорит так, как все. В каждой организации есть какие-то стандарты. Я уполномочен решать такие вопросы самостоятельно. Из того, что я знаю, молодой человек сказал, что будет пытаться подстроиться под русскую», – сказал Эдуард.

Руководитель отдела розницы официального представителя Adidas и Reebok в Беларуси «SPORTgoods» сообщил belsat.eu, что о ситуации не знал и будет выяснять обстоятельства.

«Это не официальное решение фирмы», – добавил он.

Представитель Adidas пообещал разобраться в ситуации до конца недели, так как сейчас у него слишком много работы.

Правозащитник Валентин Стефанович говорит, что закон не регулирует применение языков между двумя физическими лицами, но отказывать в приеме на работу только из-за белорусского языка недопустимо.

«Это дискриминация, но есть нюансы. Закон о языках говорит, что в сфере обслуживания и торговли применяются два государственных языка. Закон этого не регулирует. Требование ответа на соответствующем языке, но только письменного, касается чиновников. Хозяин магазина может сказать, что с клиентами работают на том языке, на котором к ним обращаются. Владелец ориентируется на покупателей. Поэтому зависит: отказали на основании того, что он говорит в жизни по-белорусски, или что в контакте с клиентами отказывается разговаривать на том языке, на котором к нему обращаются».