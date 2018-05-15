Вернется ли Путин в Россию? 1 Семен Новопрудский, «Новое Время»

15.05.2018, 14:08

2,058

Времени остановиться у кремлевского правителя все меньше.

На 20‑м году правления (реально Путин правит Россией с августа 1999‑го, когда первый раз стал премьер-министром — то есть, весь ХХI век) российский президент, вступая в свой четвертый (де-факто — пятый) срок, подписал указ О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Особенность этого указа заключается в том, что в нем впервые содержатся совершенно конкретные и легко измеримые цели. Причем все эти цели достижимы, только если Россия вернется в политическую вменяемость и перестанет устраивать политические провокации и гибридные войны в разных точках мира.

Это не значит, что Путин в очередной раз не обманет россиян — он неоднократно, практически постоянно нарушал публичные обещания. Однако проблема в том, что Путину в силу возраста и давности срока царствования пора задумываться о собственном политическом наследии. А при сохранении гибридных войн, политических провокаций и геополитического бреда в качестве способа управления страной он реально рискует оставить Россию даже в худшем состоянии, чем принимал ее два десятилетия назад.

Среди целей указа, которых надо достичь к 2024 году, окончанию последнего законного шестилетнего путинского президентского срока — обеспечение устойчивого естественного роста численности населения РФ. Пока оно практически перестало расти, а смертность вновь начинает превышать рождаемость. Обеспечение устойчивого роста доходов граждан. Пока они падают четыре года подряд — ровно с того момента, как Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе. Вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира. Пока по ВВП Россия на 11‑м месте в мире, а по ВВП на душу населения — в районе 50‑го. Уменьшение вдвое уровня бедности — после аннексии Крыма количество бедных в России, даже по официальным данным, выросло с 16 млн до 23 млн человек. Путин также требует от правительства обеспечить темпы экономического роста выше мировых. Пока российская экономика даже после двух лет спада растет максимум на 1,5% в год, тогда как мировая — почти на 4%.

Ни одна из путинских целей недостижима при сохранении нынешнего политического курса России. Более того, пока по всем этим целям РФ движется в прямо противоположную сторону от заявленной. Демонстрация миру мультиков и тем более применение ракет с неопределенной траекторией полета никак не вяжется ни с экономическим ростом на уровне среднемирового, ни с увеличением доходов, ни с уменьшением бедности в стране. Санкции лишают Москву притока существенных иностранных и внутренних инвестиций.

При этом “крымская заморозка” постепенно начинает проходить и в головах россиян. В день инаугурации Путина 7 мая провластный Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал опрос, согласно которому 89% считают, что России нужны преобразования. Причем более половины (59%) выступают за перемены в большинстве сфер общества. Во всех социально-демографических группах доля сторонников перемен превышает 50%. Не хотят ничего менять в стране только 2% населения.

При этом перемен россияне ждут от той самой власти, которая правит 20 лет и уже успела за последние годы отбросить страну практически на 10 лет назад. На этом фоне Путин оставляет невзрачного и ничего не решающего Медведева премьером, но при этом назначает на два ключевых поста вице-премьеров — по экономике и социальной сфере — Антона Силуанова и Татьяну Голодец. Это люди Алексея Кудрина — бывшего вице-премьера и министра финансов, с которым в России и на Западе (на мой взгляд, наивно) связывают вероятный поворот Москвы от конфронтации с миром к решению внутренних проблем и экономическим реформам.

Эти назначения не гарантируют, что Россия начнет выздоравливать от острого затяжного приступа геополитического безумия. До сих пор так называемые системные либералы в экономическом блоке правительства и ЦБ занимались исключительно тем, что пытались сгладить последствия российских политических авантюр. Убедить Путина уйти из Украины и Сирии или не вводить абсурдных ответных санкций против стран Запада им до сих пор не удавалось.

В своей инаугурационной речи Путин уже не первый раз сравнил Россию с мифологической птицей Феникс. Сказав, что подобно этой птице, Россия “не раз возрождалась”. Проблема в том, что до каждой такой реинкарнации птица Феникс (как, впрочем, и Россия) сжигала себя дотла, оставляя голое пепелище. Нынешняя российская политика — это растянутый во времени, но ускоряющийся акт публичного самосожжения надежд России на нормальное будущее и даже на само существование страны. Времени остановиться у Путина все меньше.

Семен Новопрудский, «Новое Время»