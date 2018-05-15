Сроки введения ID-карт в Беларуси могут сдвинуть на полгода-год 1 15.05.2018, 14:15

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Ранее сообщалось, что новые паспорта и ID-карты будут введены с 1 января 2019 года.

Сроки появления в Беларуси биометрических паспортов могут сдвинуться, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД РБ Алексей Бегун. Ранее сообщалось, что новые паспорта и ID-карты будут введены с 1 января 2019 года.

— От идеи с биометрическими паспортами никто не отказался, процесс просто не рекламируется. Решаются все организационные вопросы: по крайней мере МВД и Минфин выполняют все в установленные сроки, — рассказал tut.by начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

Ранее сообщалось, что биометрические паспорта и ID-карты могут появиться в Беларуси уже в январе 2019 года. Но эти сроки могут сдвинуть.

— Есть, к сожалению, определенная задержка, связанная с так называемой Белорусской интегрированной расчетной сервисной системой (БИСРС). Она связана с вхождением ID-карты в электронное правительство. Этот вопрос, я думаю, будет решен в начале июня, а потом сможем еще раз синхронизировать сроки. Если БИСРС будет не успевать — скорее всего, подвинем сроки введения биометрических документов на середину следующего года, — сказал Алексей Бегун. — Но однозначно это не будет связано с сезоном отпусков, поэтому мы думаем, что будет продление срока исполнения поручения президента на год или минимум на 9 месяцев

— Есть подвижки по соглашению с ЕС о стоимости шенгенской визы для белорусов?

— Если бы Европейский союз не приводил целый ряд политических аспектов, нюансов, которые они хотят включить в соглашение по облегчению визовых формальностей, белорусская сторона давно бы уже завершила переговоры. От ЕС аналогичных требований нет к другим странам, с которыми они уже подписали подобные соглашения. Стороны до сих пор проводят консультации, потому что белорусская сторона говорит, что нам неприемлемы политические вещи, которые хотят включить в соглашение. Ожидается, что в этом году состоится еще один раунд консультаций — и тогда уже стороны выйдут на подписание соглашения.

— Но подпишут соглашение с ЕС не раньше, чем появятся биометрические паспорта?

— Нет, конечно, не раньше.

Как сообщалось ранее, с 2019 года в Беларуси планируют ввести биометрические паспорта, в документе будет электронный чип с персональными данными владельца документа — фото, электронная цифровая подпись, отпечатки пальцев.

Этот паспорт позволит белорусам быстрее проходить контроль на границе. Кроме того, биометрический документ необходим для упрощения визового режима со странами Шенгена — это одно из условий ЕС.

По биометрическому паспорту белорусы в основном будут выезжать за границу. Внутренним документом, как сообщалось, будет ID-карта.

Тем временем, напомним, Беларусь несколько лет ведет переговоры с Евросоюзом о соглашении по облегчению визовых формальностей. Ранее говорилось, что «соглашение находится в высокой степени готовности».

После подписания соглашений и вступления в силу упрощенного визового режима шенгенская виза для белорусов будет стоить 35 евро вместо сегодняшних 60. Сократится список документов, которые нужно подавать на визу. Больше категорий белорусов, включая студентов, смогут получать бесплатные визы и многоразовые долгосрочные визы (на пять лет). Владельцы диппаспортов смогут посещать ЕС без виз.