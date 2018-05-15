Власти Польши: Условия для иностранных работников будут еще привлекательнее 1 15.05.2018, 14:39

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Варшава работает над новой миграционной политикой.

Отток иностранных работников из Польши в более западные страны ЕС не является массовым явлением.

Об этом в интервью Gazeta Prawna заявил заместитель министра инвестиций и регионального развития Польши Павел Хоронжий.

"Нашим самым большим преимуществом является культурная и языковая схожесть, а также легкость в ассимиляции. Важно, что Польша является перспективной страной, которая открывает возможности", - отметил Хоронжий, отвечая на вопрос, не боится ли Варшава оттока на запад высококвалифицированных работников из Украины.

При этом он отметил, что определенные опасения по поводу такого оттока все-таки есть. В связи с демографическим кризисом и проблемами в экономике Варшава работает над новой миграционной политикой, которая создаст лучшие условия для трудовой миграции из-за рубежа.

По словам Хоронжого, Польша "обречена принимать трудовых мигрантов" и теперь эта проблема стала насущной.

"Нынешние условия для этого не являются оптимальными. Они не дают лицам, которые приезжают в Польшу, ощущения стабильности, уверенности и четкой перспективы относительно дальнейшего пребывания", - считает Хоронжий.

Он сообщил, что вскоре Министерство труда Польши предложит ряд решений для упрощения процедуры трудоустройства для иностранцев и, в частности, сокращения времени на получение разрешения на работу от соответствующих органов в Польше.

Сейм Польши принял законопроект о популяризации трудоустройства и учреждений рынке труда, предусматривающий новые правила приема иностранцев на работу. Как отметили авторы изменений в закон об иностранцах, в ближайшее время в Польше будет не хватать рабочих рук из-за трудовой миграции поляков после вступления Польши в ЕС в 2004 году.

Как известно, распространенной стала практика делегирования польскими компаниями граждан третьих кран, в основном Украины, на временную работу в другие страны ЕС. Работодатели жалуются, что люди после получения польской квалификации часто выезжают в более богатые страны ЕС.