Леонид Судаленко: Профсоюз РЭП постоянно одерживает победы 15.05.2018, 14:34

Именно из-за победы над декретом №3 власти преследуют лидеров профсоюза.

Не менее семи пикетов планируют провести активисты независимого профсоюза РЭП в Гомельской области в поддержку лидеров профсоюза Геннадия Федынича и Игоря Комлика, сообщает "Гомельская весна".

Так, активист профсоюза РЭП Александр Науменко уже подал заявку на проведение массового мероприятия в Речице 1 июня с целью "выражения публичного протеста с требованием прекращения уголовного преследования лидеров независимого профсоюза". Также сегодня и в ближайшие дни будут поданы заявки на аналогичные пикеты в Гомеле, Мозыре, Калинковичах, Светлогорске, Ветке и других городах региона.

Правовой инспектор профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко подчеркнул, что главная цель подачи заявок на пикеты — солидарность.

"Те доказательства, которые легли в основу уголовного дела, были добыты следствием в 2011 году. Почему власть семь лет не предъявляла эти доказательства, никаких претензий не было, а как только профсоюз РЭП выступил против декрета №3 "о тунеядстве" и поборол его — власть тут же решила этой дубиной, этими доказательствами ударить по профсоюзу", — заявил Судаленко.

По его словам, "даже когда Комлика и Федынича лишат свободы — профсоюз все равно будет продолжать свою работу, потому что он нужен людям".

"Я каждый день сейчас в судах по профсоюзным делам. У нас получается помогать людям, мы одерживаем победы в судах по трудовым спорам, помогаем искалеченным на производстве добиться справедливости, продавцам, на которых вешают огромные недостачи. Таких примеров очень много. Наш профсоюз эффективно работает, и поэтому власть решила его закрыть", — считает правовой инспектор.

Следствие в отношении председателя профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и руководителя Минской городской организации профсоюза Игоря Комлика завершено, им предъявлены окончательные обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК).

Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы до пяти лет либо лишения свободы от трех до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации, а также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. У обвиняемых есть месяц на ознакомление с материалами дела, после чего оно будет передано в суд.

2 августа 2017 года сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля провели обыск в минском офисе профсоюза РЭП, а также дома у Федынича и Комлика. В отношении обоих возбудили дело по ч. 2 ст. 243 УК. Дело в отношении руководства РЭП правозащитники сравнивают с делом главы закрытого властями в 2003 году центра "Весна" Алеся Беляцкого, которое было возбуждено в 2011 году. В поддержку независимого белорусского профсоюза выступили международные профсоюзные организации.