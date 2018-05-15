«У меня часы на руке дороже стоят»: Муравьев выступил с последним словом 2 15.05.2018, 15:12

Александр Муравьев

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Любое решение суда, за исключением оправдательного приговора, экс-владелец «Мотовело» назвал незаконным.

Об этом заявил бизнесмен Александр Муравьев, выступая 15 мая с последним словом в суде Ленинского района Минска, сообщает tut.by.

Муравьев утверждает, что семь австрийских компаний, директором или представителем которых в Беларуси он являлся, инвестировали в страну в 2002—2015 годах 100 млн долларов. 200 млн долларов составила «стоимость реализованных инвестиционных проектов в Беларуси этими австрийскими компаниями с участием банков Австрии, Латвии, России и Беларуси. В разы повысилась эффективность предприятий Беларуси: стеклозавода «Елизово», «РосинтехГрупп», «Мотовело» и других. Более 1 млрд долларов составил объем производства и реализации на белорусских предприятиях в 2002—2015 годах. 3 тысячи человек в течение 13 лет были обеспечены работой. «Государство получило сотни миллионов долларов в виде налогов и выгод от деловой инвестиционной активности, от социально-экономического эффекта во всех его формах: зарплата, спорт, поддержка инвалидов, ветеранов», — констатировал он.

Бизнесмен, которого арестовали 1 июня 2015 года, считает, что его «подвергли бессмысленному и незаконному уголовному преследованию». «В данном судебном процессе, который сам по себе основан не на законе, мои законные права на защиту нарушены десятки раз. Я лишен права предъявить суду доказательства своей невиновности. Я лишен права предъявить суду доказательства, опровергающие обвинение. Суд ни разу не отреагировал на сведения и информацию о совершенных преступлениях органом, ведущим уголовный процесс», — заявил Муравьев.

Он назвал действия органа, ведущего уголовный процесс, «лишенными всякой логики», выступающими против «интересов общества и государства». В числе пострадавших оказались его семья, дети, пожилые родители и братья, которые пострадали «только потому, что они мои братья». «Белорусы потеряли около 2 тысяч рабочих мест. Предприятия остановлены, обанкрочены и деградируют. Банки потеряли десятки миллионов долларов. Государство потеряло десятки миллионов долларов», — сказал Муравьев. «Семь компаний Австрии инвестировали 100 миллионов долларов в 2002—2015 годы и понесли потери в Беларуси. С учетом среднерыночного процента капитализации, а основные инвестиции были в 2002—2008 годах, на уровне ниже кредитов и депозитов белорусских банков, это составляет более 300 миллионов долларов по состоянию на май 2018 года», — добавил он. Бизнесмен подчеркнул, что «масштаб и точность приводимых им цифр, степень округления и обобщения достаточно точна для такого мероприятия, как последнее слово в суде».

Александр Муравьев считает, что «это высокий ценник» за то, что судят его, «директора австрийских компаний, проживающего в Австрии, получающего доходы и налогоплательщика в Австрии, налогового нерезидента Беларуси». «10 тысяч долларов австрийская компания ATEC Trading заплатила налогов в бюджет Австрии. Орган уголовного преследования Беларуси считает, что справедливо эти 10 тысяч долларов, возможно меньше, должны поступить от четырех белорусских предприятий в бюджет Беларуси», — сказал Муравьев. «Семь австрийских компаний за 10 тысяч долларов налогов, якобы переплаченных в Австрии и якобы неуплаченных белорусскими предприятиями в Беларуси, теряют в Беларуси 300 миллионов долларов. За «десятку»? Так у меня часы на руке дороже стоят», — добавил он.

Бизнесмен обвиняется по ст. 243 ч 2. — уклонение от уплаты налогов по четырем белорусским предприятиям (ЗАО «Мотовело Интер», СЗАО «Велосипедная компания МВЗ», СЗАО «Мотоциклетная компания Минск-Мото», ЗАО «МВЗ Техно») и их сделкам с австрийской ATEC. Гособвинитель оценил ущерб от недоплаты четырьмя компаниями налога на прибыль в размере 351,603 тысячи рублей. Все сделки между ATEC и белорусскими компаниями признаны фиктивными по печально известному указу № 488 по борьбе с лжепредпринимательскими структурами.

Гособвинитель запросил для Александра Муравьева 3 года лишения свободы.

Как ранее сообщалось, на вопрос о признании вины Муравьев ответил, что признает все свои фактические действия и полностью чистосердечно в них раскаивается. При этом он уточнил, что ему не до конца понятен смысл обвинения и трактовка понятия «лицо, осуществляющее фактическое руководство».

Стоит сказать, что в январе 2017 года Александр Муравьев уже выступал с последним словом в рамках первого уголовного дела. В итоге его приговорили к 11 годам колонии (прокурор просил 12) и конфискации имущества — в том числе акций «Мотовело». Он был признан виновным по всем составам преступлений, которые ему вменялись: «Мошенничество» (ч. 4 ст. 209 УК РБ), «Хищение» (ч. 4 ст. 210), «Уклонение от уплаты налогов» (ч. 2 ст. 243), «Организация и пособничество в совершении преступлений» (ст. 16).

Суд огласит приговор по второму делу Муравьева 30 мая.