Семь причин провала сборной Беларуси на ЧМ по хоккею 15.05.2018, 15:26

Белорусы - не хоккейная нация.

15 мая сборная Беларуси проведет последний матч на Чемпионате мира по хоккею против Словакии, который уже ничего не решит в ее судьбе - белорусы преждевременно покидают мировую элиту. Вылет в первый дивизион случится впервые за 15 лет.

Все шесть предыдущих встреч белорусские хоккеисты проиграли, пропустив 29 шайб и забив лишь 4. Сегодня статистика рискует ухудшиться: словаки сохраняют шансы на выход в плей-офф и будут бороться за три очка.

В течение турнира произошла замена главного тренера сборной Беларуси: после поражения от команды Франции был отправлен в отставку канадский специалист Дэйв Льюис. Его ассистент Сергей Пушков не смог или не успел достучаться до игроков, ни один соперник так и не почувствовал белорусского сопротивления.

В прошлом году и позапрошлом году национальной сборной также до последнего грозило понижение в классе, но все же удавалось остаться среди сильнейших. Тем не менее те результаты стали поводом к прощанию с главой Федерации хоккея Беларуси Игорем Рачковским.

Судьба нынешнего председателя федерации Семена Шапиро не очерчена - насчет игры сборной еще публично не высказался Александр Лукашенко. А «крепкого хозяйственника» Шапиро, который когда-то стоял во главе Минской и Гродненской областей, как раз и назначали «навести порядок в отечественном хоккее».

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Прессинг Лукашенко

Каждое хоккейное соревнование высокого уровня находится под пристальным вниманием Лукашенко. Он регулярно проводить хоккейные совещания, критикует руководителей федерации, учит забивать шайбы и публично возмущается, когда хоккеисты «плюют в душу» народа.

Сам Лукашенко, похоже, верит пропаганде, которая называет президентскую любительскую команду самой сильной в мире, а «Рождественский турнир» в Минске чуть ли не вторым по известности первенство после мировых.

Очевидно, подобный прессинг не прибавляет расслабленности - даже хоккеисты позволяют себе высказывания, что после таких результатов, как сейчас в Дании, их могут не пустить в страну.

Трата средств

Государство ежегодно вкладывает десятки миллионов долларов в хоккейное хозяйство, но эффективность инвестиций слабая. Львиную долю средств съедает минское «Динамо», заявленное в КХЛ - заработки первых номеров достигали в среднем 50 тысяч долларов в месяц. Однако клуб так и не стал кузницей кадров для национальной сборной, поскольку от него в первую очередь требуют высоких мест в лиге.

Достаточно дорогостоящим проектом является и внутренний чемпионат Беларуси, который при минимальном зрительским интересе требует существенной и постоянной материальной подпитки. Для все тех же результатов администрации команд неоправданно злоупотребляли легионерами, что превратило в профанацию процесс поиска и воспитания местных талантов.

Кадровая лихорадка

Чуть ли не ежегодно по итогам «неоправданных ожиданий» от выступлений сборной меняются руководители федерации или главные тренеры.

Часто это делается на эмоциях, без возможности работы над ошибками. При этом возглавлять хоккейную организацию назначаются люди, которые имеют слабое представление о спорте как таковом: министр внутренних дел Владимир Наумов, председатель Госпогранкомитета Игорь Рачковский, бывший председатель облисполкома Семен Шапиро.

Каждый новый функционер начинает «ломать» структуру под себя, приводит новых людей, так же поверхностно знакомых с предметом, лоббирует кандидатуру здешнего или иностранного специалиста. Имея планы по результатам на всех уровнях - от экстралиги до мировых соревнований - на задний план отходит процесс подготовки от самых низов.

Провал в детском хоккее

Детско-юношеский хоккей Беларуси финансируется по остаточному принципу. Зарплаты тренеров минимальные, что не способствует отдачи с их стороны. Приобретение дорогостоящего снаряжения ложится грузом на родителей, при нынешней экономической ситуации занятие хоккеем превращается в недоступную роскошь. Энтузиасты, как сморгонский специалист Владимир Жабинский, сдают стеклотару и продают с наценкой товар, чтобы удержаться на плаву.

Отсутствие способных игроков привело к логическому результату - белорусских представителей давно нет в сильнейшей Национальной хоккейной лиге. Формально только Михаил Грабовский, но из-за травмы он не играет уже 2 года. Тех же латышей в НХЛ в последнее время задрафтовано с десяток, не говоря о словаках, немцах, швейцарцах, которые когда-то были «по зубам» белорусам.

Дорогая недвижимость

Согласно программе популяризации хоккея, в Беларуси сооружено чуть более трех десятков крытых катков и арен. Это средний показатель для стран Европы, сравнимый с численностью населения. Объекты появились даже в регионах, где этот вид спорта до сих пор никогда не культивировался - Кобрин, Пружаны, Лунинец, Шклов и т.д.

Однако возникла проблема иного порядка - содержание инфраструктуры. Ледовое покрытие требует исправного функционирования сложной холодильной системы: ежемесячно небольшой дворец, в зависимости от сезона, съедает 20-30 тысяч долларов только за электроэнергию. Расходы должны компенсироваться непрофильными торжествами - свадьбами, корпоративами, выставками, коммерческими ярмарками. В то же время занятия в детских секциях стоят 100-150 долларов в месяц, плюс дополнительные отчисления на поездки, лагеря, амуницию. В регионах это половина дохода всей семьи.

Нехоккейная держава

Ни в суверенной, ни в советской истории белорусский хоккей не имел больших успехов. Четвертое место на Олимпиаде-2002 в США - больше счастливое стечение обстоятельств, чем закономерность. Наивысшее достижение на чемпионате мира - 6-я позиция в 2006 году при канадце Глене Хэнлон. После этого условное доминирование в середине таблицы закончилось.

Несколько последних Олимпийских игр прошли без участия Беларуси, задача на мировые соревнования от начала стали более чем скромные. Нынешнее сползание в первый дивизион не означает, что нужно ожидать скорого возвращения, как это случилось после аналогичного падения туда в 2003 году - в отличие от тогдашних мастеров, способности нынешних объективно более скромные. К тому же там уже ждут соперники, которым белорусы уже уступали -Словения и Венгрия.

Издержки натурализации

Не имея достойной замены ветеранам, хоккейные функционеры активно пользуются практикой натурализации иностранцев. Белорусские паспорта за последние годы получили канадцы Джефф Платт, Шарль Лингле, Кевин Лаланд, американец Ник Бэйлен, украинец Александр Матерухин. Много лет белорусские ворота защищали россияне Андрей Мезин и Виталий Коваль, российское происхождение у целого ряда бывших и нынешних игроков.

Если ставка на готовых спортсменов будет продолжена и в дальнейшем, размышлять о местном хоккейном генофонде вряд ли придется. Даже если такое средство и может иметь эффект в краткосрочной перспективе, он не несет никакой пользы на будущее. Мало того, что легионеры дорого стоят, они занимают места здешних воспитанников.

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Уже известно, что соперниками белорусов в первом дивизионе будут команды Венгрии, Казахстана, Словении, Южной Кореи и Литвы, которая по итогам нынешнего турнира заменила Польшу. Понижение в ранге отразится на рейтинге сборной Беларуси. Это означает, что на домашнем первенстве 2021 года белорусы окажутся в самом слабом корзине, а в олимпийской квалификации не смогут принять турнир в Минске, что повышает риск остаться без третьей подряд Олимпиады.