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Луценко: Действия сотрудников «РИА Новости» подпадают под статью о госизмене

  • 15.05.2018, 15:47
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Новостное агентство в Киеве открыли «российские государственные пропагандоны».

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает "Гордон".

"Прокуратура Автономной Республики Крым и Служба безопасности Украины сегодня перешли в активную фазу обезвреживания антиукраинской деятельности очередной российской медиаструктуры. После запрета потомков Геббельса с Russia Today российские государственные пропагандоны открыли в Киеве "РИА Новости Украина", – написал Луценко.

По его словам, "следствие располагает доказательствами выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой, участия граждан Украины (одновременно получили гражданство РФ) в этой дезинформационной войне".

"Действия данных лиц подпадают под признаки статьи 111 Уголовного кодекса – государственная измена", – добавил генпрокурор.


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