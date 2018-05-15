Нефть, водка и сигареты: за счет чего формируется бюджет Минска 15.05.2018, 15:59

Назван топ-10 налогоплательщиков белорусской столицы.

Бюджет Минска в январе−апреле пополнился налогами на 4 миллиарда 682,7 миллиона рублей. Это на 23,7% больше, чем было запланировано. Треть этой суммы приходится на 10 самых крупных налогоплательщиков столицы, сообщает tut.by со ссылкой на ИМНС по Минску.

— По объему налоговых поступлений за январь−апрель 2018 года лидирующие позиции заняли такие крупнейшие плательщики столицы, как ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «Минскэнерго», ООО «Табак-инвест», ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк», СООО «Мобильные ТелеСистемы», унитарное предприятие «Велком», ЗАО «Минский завод виноградных вин», ОАО «Минск кристалл» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», — уточняют в ИМНС по Минску.

Эти организации уплатили в бюджет 1 миллиард 451,6 миллиона рублей.

На предпринимателей приходится 1,9% от всех поступлений, а на физлиц — 2,4%.

— В текущем году в городе Минске осуществляют деятельность 132,6 тысячи субъектов хозяйствования — 59,8 тысячи организаций и 72,8 тысячи индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов (сборов) являются 215,2 тысячи граждан, — рассказали в ИМНС. — Негосударственному сектору экономики принадлежит 70,9% доходов консолидированного бюджета города, государственному — 29,1%.