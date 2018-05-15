Навальный нашел у владельца Life News квартиру в Париже за €2 миллиона 15.05.2018, 16:11

1,421

Арам Габрелянов

Недвижимость оформлена через кипрский офшор.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил квартиру в Париже, которая через кипрский офшор принадлежит Араму Габрелянову и его сыну Ашоту. Об этом Навальный написал на своем сайте.

Габрелянов-старший — один из главных прокремлевских медиаменеджеров в России: он создатель таблоида газета "Жизнь", председатель совета директоров ОАО "Редакция газеты "Известия", гендиректор и президент издательского дома "News Media" и президент "Балтийской медиагруппы".

Квартира площадью 149 кв.м. находится по адресу 74 Boulevard Maurice Barrès в ближайшем пригороде Париже на границе с Булонским лесом.

Как следует из купчей, оформленной в 2009 году на кипрский офшор Zoranson, ее стоимость — 1 878 910 евро (85 миллионов рублей по курсу 2009 года). Сейчас оценочная стоимость такой недвижимости — 2 100 000 евро, сообщает Навальный.

В квартире есть большая гостиная, кабинет и две спальни. К ней полагается парковочное место в подземном гараже здания.

Дом, в котором находится квартира, предположительно принадлежащая Габреляновым

"Во французских документах отметок об ипотеке и займах нет, из чего следует, что в уже тогда у Арама Габрелянова и его 19-летнего сына была пара свободных миллионов евро на офшорных счетах", — сообщает основатель ФБК.

Сам офшор, по его данным, существовал до апреля 2017 года и принадлежал Габреляновым, после чего доли в парижской квартире были переписаны напрямую на отца и сына. Что касается офшорной компании, то в апреле 2017 года она была добровольно ликвидирована, а Габреляновы заплатили во французскую казну 300 тыс. евро налогов за переоформление недвижимости на себя.

"Единственная цель существования этого юрлица — владение парижской квартирой", — настаивает Навальный.

Формально Габрелянов-ст. не является госслужащим, поэтому имеет право владеть недвижимостью в Европе, в том числе и через офшоры. Однако в ФБК подчеркивают, что расследование фонда связано в том числе с тем, что структуры медиа-магната используют неэтичные методы добывания информации и нередко работают по прямому заказу Кремля против российской оппозиции. Кроме того ранее в своих соцсетях Габрелянов-старший отрицал наличие у него недвижимости за границей.

Как получить квартиру в Париже. История в трёх картинках https://t.co/oiUrYDsaPr pic.twitter.com/r5CZutg0On — Alexey Navalny (@navalny) 15 мая 2018 г.

Одним из последних их "расследований" такого рода была травля больной бабушки Ильи Яшина, которую журналисты Life преследовали в доме престарелых.

Ранее Навальный уже нашел квартиру в Париже, которая принадлежала бывшей жене Дмитрия Пескова и предположительно была куплена на его деньги в размере 1,7 млн. евро.