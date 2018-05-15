Победа: Профсоюз РЭП защитил рабочего с лесопилки 15.05.2018, 16:26

Рабочему оплатят больничный лист и другие издержки.

15 мая судебная коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда поставила окончательную точку в деле искалеченного на станке жителя Речицы Геннадия Литвинова. Решение суда Речицкого района об установлении факта трудовых отношений сегодня вступило в законную силу, сообщает «Гомельская весна».

Интересы пострадавшего рабочего в кассационной инстанции областного суда представлял правовой инспектор труда независимого профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко.

«Мы доказали факт трудовых отношений в суде первой инстанции, частник не согласился, нанял адвоката и подал кассационную жалобу. Сегодня суд второй инстанции поддержал и нас и выводы районного суда. Сейчас частник еще будет оплачивать пострадавшему рабочему и больничный лист. Пока шли судебные тяжбы, мы добились для члена нашего профсоюза третей группы инвалидности.

Следующие шаги - это Акт формы H-1о признании полученной травмы руки производственными и потом в страховую кампанию за страховыми выплатами. Добавлю, что и право на возмещение морального вреда от работодателя еще никто не отменял», - поясняет цепочку действий профсоюзный юрист.

Напомним, житель Речицы Геннадий Литвинов устроился в октябре 2017 года работать на частную лесопилку в совместное ООО «Патико-Экспорт» . Через месяц он искалечил на станке руку. Наниматель отказался признавать работника «своим» — мол, cлучайно человек забрел на предприятие, стал за станок и засунул под пилы руку.

Пока в суде слушалось дело по иску Литвинова, в отношении исполняющей обязанности руководителя лесопилки Ирины Дмитренко СК возбудил уголовное дело за нарушение правил охраны труда (ст. 306 УК). Расследование уголовного дела было приостановлено до момента сегодняшнего вступления в законную силу решения суда.

Независимый профсоюз РЭП ранее помогал жителю Гомеля Александру Климову, который искалечился на химзаводе, добиться признания травмы производственной и соответствующих выплат. В прошлом году профсоюз помог Ларисе Сорокиной, которая травмировалась на птицефабрике в Ветковском районе. Также профсоюз оказывал юридическую помощь и добился признания производственными получившие травмы на «Беларуськалиий» Сергею Гринюку и штукатуру строительно-монтажного поезда на станции Гомель Надежде Бусловой.