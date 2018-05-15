В Минске вырубают деревья под новый комплекс сербских друзей Лукашенко 7 15.05.2018, 16:40

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Фото: «Радыё Свабода»

В столице расширяют улицу Макаенка.

14 мая на минской улице Макаенка начали вырубать каштаны и клены, чтобы расширить дорогу до четырех полос. Это связано со строительством многофункционального комплекса, который развернула компания «Дана Астра», сообщили «Радыё Свабода» в предприятии «Минскградо».

«Увеличивается транспортный поток. Там же располагается большое количество жилья и общественных площадей, в связи с этим увеличивается количество населения и работников.

Соответственно, увеличивается машинопоток. Чтобы не было пробок и загазованности, нужно расширение улицы. К тому же там создаются полосы разгона и торможения при съезде с Макаенка на Парниковую. Но в целом это в составе проекта «Дана Астра», - пояснил источник в «Минскградо».

Здания возводятся вдоль детской железной дороги. Последняя, вторая очередь строительства заходит даже внутрь кольца этой железной дороги.

«Вдоль железной дороги, между Макаенка и парком Челюскинцев в них идут жилые дома, паркинги, полноценный детский сад и другие объекты. В кольце будут жилые дома, социально-культурные объекты и детский сад », - сказали в «Минскградо».

«Дана Астра» входит в группу компаний Dana Holdings. Именно она по указу Александра Лукашенко выступает заказчиком строительных проектов. Dana Holdings подконтрольная сербским бизнесменом, лично знакомым с Лукашенко.

«На перекрестке с Парниковой еще запланировали многоэтажный паркинг»

Заказчик расширения улицы - предприятие «Горстрой». Его директор Александар Ярошик сказал корреспонденту, что в будущем планируется также расширить улицы Ботаническая.

«Это будет как своеобразная артерия. Сейчас, проезжая по улице Филимонова, мало кто пользуется тем, чтобы проехать по Парниковой, потом по Макаенка. Эта улица будет делаться более магистральной», - сказал он.

По словам Ярошика, стройка комплекса также ускорила проект расширения улицы.

«Выезды из жилого комплекса заканчиваются пораньше. Основной упор делается на Парниковую, и там на перекрестке с Парниковой еще запланировали многоэтажный паркинг. Часть территории Белтелерадиокомпании также будет перестраиваться », - сказал Ярошик.

По словам главного инженера УП «Зеленстрой Первомайского района Минска» Александра Трубача, будут спилены около 183 дерева на отрезке от проспекта Независимости до разворотного кольца автобусов.

«Перед детской железной дорогой, в этом промежутке, идет расширение дороги и ее реконструкция. Поэтому часть деревьев, попадающих в зону работ, вырубают, а после завершения обустройства дорожного камня, по проекту, будут высаживаться молодые деревья», - сказал Александр Трубач.

«Там могут быть птичьи гнезда»

Представитель общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Анна Трофимчук считает, что сейчас вырубать деревья нельзя, так как там могут быть птичьи гнезда.

Поэтому до 15 августа по закону о животном мире вырубать деревья запрещено. Они сегодня вырубили по обеим сторонам дороги каштаны и клены. И мне сказал представитель "Зеленстроя", что они будут вырубать все деревья вдоль дороги, - сказала рассказала она журналистам. - Здесь прекрасная улица, и нет впечатления, что она требует расширения. Очевидно, это делается из-за строительства нового комплекса».

По словам Трофимчук, зеленстроевцы посоветовали ей обращаться к Лукашенко, потому что «это его прямое распоряжение расширять здесь дорогу».