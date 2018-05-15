Порошенко: Мост понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым 6 15.05.2018, 16:52

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Президент Украины прокомментировал открытие Крымского моста.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал на своей странице в Facebook о пользе, которую в будущем принесет России Крымский мост, соединивший Кубань и Керчь.

«Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым», — заявил Порошенко.

Украинский президент назвал мост «очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля», и пообещал, что Украина будет «последовательно защищать свои позиции», в том числе в международных судебных инстанциях.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что «российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры представителей европейского бизнеса, стремясь тем самым откупиться от международно-правовой ответственности».

«Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность в полной мере», — добавил Порошенко.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что оба конца моста через Керченский пролив это «путь в никуда». «Мост через Керченский пролив — это мост между оккупированным Крымом, где люди запуганы и исчезают, и Россией, где могут за один день арестовать 1600 человек за мирный протест», — написал он в своем Twitter.

Во вторник, 15 мая, президент России Владимир Путин официально открыл регулярное автомобильное движение по Крымскому мосту, связывающий материк с полуостровом — глава государства проехал по мосту во главе колонны строительной техники, за рулем КамАза. Длина моста составляет 19 км.