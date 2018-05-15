Михаил Чигирь: Инвесторы уже были, но многих разогнали 1 15.05.2018, 17:01

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Михаил Чигирь

Власти не хотят менять положение дел в стране.

Бывший премьер-министр Беларуси Михаил Чигирь рассказал "Радыё Рацыя", почему государство продолжит поддерживать убыточные проекты.

На днях Лукашенко заявил, что "никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно".

"Направление бюджетных средств на всякие доделки-переделки категорически исключается", - добавил он.

- У нас годами говорят, что убыточные проекты государство не будет финансировать, но других вариантов не предлагается, а потому ситуация не меняется.

Например, когда многие предприятия не будут получать дотации, то они просто прекратят работу. А значит, на улицах окажется множество рабочих. На это власти не пойдут. Безусловно, должен быть переходный период, чтобы убыточные предприятия перешли на другие рельсы работы, но этот период уже должен был закончиться. А у нас он еще даже не начинался, - заявил Михаил Чигирь.

- Инвесторы не заинтересованы этими проектами?

- Чтобы инвесторы были заинтересованы, прежде всего им должны создать соотносимые условия. Инвесторы уже были, но многих разогнали. А сейчас снова ищут новых. Поэтому я не вижу оснований для того, чтобы ситуация в ближайшее время изменилось. Дотационные проекты и предприятия не исчезнут.