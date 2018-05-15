На пути в высшую лигу: когда польская экономика догонит итальянскую 15.05.2018, 17:10

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Польша являет собой пример того, как в результате реформ создается эффективная экономика.

Согласно данным МВФ, Польша уже опережает Грецию, а в следующем году обгонит Португалию по доходу на душу населения с учётом реальной покупательной способности национальных валют (ППС), пишет focus.ua.

В опубликованном недавно прогнозе Европейская комиссия предвидит рост польской экономики в 2018 году на 4,3%, а в 2019-м — на 3,7%, что почти в два раза выше скорости роста португальской экономики (2,3% и 2% соответственно). Эти цифры свидетельствуют о том, какой путь прошла Польша с 1989 года, когда уровень жизни в этой стране составлял 29% уровня жизни в Португалии. В 2004 году этот показатель достиг 62,3%. Ситуацию переломил финансовый кризис, который со всей силой обрушился на Португалию, а также в разной степени затронул другие страны ЕС, но обошёл Польшу.

Уже сейчас средняя зарплата в Польше (1174 евро) немного выше, чем в Португалии (1154 евро). По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международного валютного фонда, если учесть реальную покупательную способность, разница в размере вознаграждения за труд выглядит так: $1,5 тыс. в Португалии против $2,4 тыс. в Польше. Европейская комиссия отмечает, что уровень цен на репрезентативную корзину товаров и услуг в Польше (54% средней корзины по ЕС) значительно ниже, чем в Португалии (84%).

Польша также имеет шансы догнать к 2027 году и Италию. А это третья экономика в еврозоне, игрок высшей лиги. Если в 1989 году уровень жизни поляка составлял всего 10,6% уровня жизни итальянца, в 2004-м — 45,6%, то в прошлом году уже 77%. Брюссель прогнозирует, что в 2018-м экономика Италии вырастет на 1,5%, в 2019 — на 1,2%.

Торговый баланс Польши является положительным уже третий год подряд. По данным Национального банка Польши, в 2017 году излишек в торговле товарами составил 2,3 млрд злотых, а годом ранее — 12,8 млрд злотых. В то же время положительное сальдо международного обмена услугами увеличилось с 61,4 млрд до 76,3 млрд.

По данным польской статистики, основным торговым партнёром Польши является Германия. А главные рынки для польского экспорта, помимо Германии, это Чехия, Великобритания, Нидерланды, РФ, Швеция, Испания и США.

Приток иностранного капитала в польскую экономику вызывает определённые опасения из-за возможной зависимости от иностранных инвесторов. Но, как свидетельствуют данные Евростата, с точки зрения участия иностранцев в экономике Польша не отличается от других стран ЕС.

Сегодня в Польше насчитывается почти 2 млн компаний, из которых подавляющее большинство (99,8%) являются малыми и средними предприятиями. Доля сектора малого и среднего бизнеса в производстве ВВП растёт и в последнее время превышает 50%. Именно этой наиболее многочисленной группе компаний было адресовано предложение премьер-министра Матеуша Моравецкого снизить с 2019 года налог на прибыль предприятий с 15% до 9% (в 2016 году этот налог был снижен с 19% до 15%).

Одним из главных барьеров, тормозящих развитие польских предприятий, является недостаток квалифицированных кадров. По расчётам экономистов, в будущем эта проблема будет становиться всё более ощутимой. Поэтому правительство делает всё для упрощения трудоустройства иностранцев, в частности украинцев, которые наиболее легко ассимилируются в Польше.

По оценкам Министерства семьи, труда и социальной политики, зарегистрированный уровень безработицы в Польше снизился с 6,6% в марте этого года до 6,3% в апреле. Такого низкого показателя безработицы не было зафиксировано в стране на протяжении четверти века. Экономисты предвидят, что к концу этого года уровень безработицы составит 5,6%.

Роль профсоюзов

Таким экономическим прыжком Польша обязана не только Лешеку Бальцеровичу и его команде. Значительную роль в развитии Польши играет также профсоюзное движение. Являясь движущей силой, которая привела к изменению общественного строя, профсоюзы продолжают влиять на решения правительства и на работодателей.

Например, на следующий год в Польше планируется повышение минимальной зарплаты на 117 злотых, до 2217 злотых (16 200 грн) в месяц для работы на полный рабочий день и 14,50 злотых за час для работы по договору. Но профсоюзы не удовлетворяет такой прогноз, так как они считают более важным соотношение минимальной и средней зарплаты. Поэтому профсоюзы и организации работодателей приступили к переговорам по подготовке соглашения об увеличении минимальных зарплат.

Политический аспект

Отмечая в этом году столетнюю годовщину независимости, Польша демонстрирует не только экономические успехи, но и социальные, а также военные.

Экономический рост Польши имеет, очевидно, и политический аспект. Поэтому вряд ли можно ожидать, что в ближайшем будущем власть в стране перейдёт к оппозиции. По данным последних опросов общественного мнения, поддержка правящей партии "Право и справедливость" несколько снизилась (36%), но она по-прежнему лидирует в рейтингах популярности политических сил со значительным отрывом. И одна из главных причин успеха нынешней польской власти — реальный рост благосостояния избирателей.