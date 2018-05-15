Навальный получил 30 суток за акцию «Он нам не царь» 1 15.05.2018, 17:29

Алексей Навальный

Фото: ТАСС

Лидер российской оппозиции может получить еще 15 суток к имеющемуся приговору.

Тверской суд Москвы приговорил политика Алексея Навального к 30 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка организации митинга, пишет «Медуза».

Глава Фонда борьбы с коррупцией был задержан на несогласованной акции «Он нам не царь» 5 мая в центре Москвы и доставлен в ОВД «Красносельское», где на него составили два административных протокола — о неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАПР РФ) и о повторном нарушении порядка организации публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). До судебного заседания, назначенного на 11 мая, Алексей Навальный был отпущен домой.

В прошлую пятницу судья Дмитрий Гордеев отложил рассмотрение обоих административных дел Алексея Навального до 15 мая, удовлетворив ходатайство защиты оппозиционера о вызове на заседание сотрудников полиции, участвовавших в его задержании и составлявших на него протокол.

Кроме того, сейчас суд рассматривает еще один составленный на него протокол - уже о неповиновении полиции. По нему политику грозит еще до 15 суток.