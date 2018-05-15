ЧМ-2018: Словаки забросили белорусам на 18-й секунде 14 15.05.2018, 17:35

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(обновляется)После первого периода сборная Беларуси проигрывает со счетом 0:2.

Cборная Беларуси, проигравшая шесть матчей подряд на ЧМ по хоккею в Дании и вылетевшая из элитного дивизиона, проводим матч со сборной Словакии. Белорусские хоккеисты пропустили на 18-ой секунде матча. Отличился нападающий Мартин Бакош, пишет "Прессбол".

БЕЛАРУСЬ — СЛОВАКИЯ — 0:2 (первый период)

КОПЕНГАГЕН. "Роял-Арена". Начало — в 17.15.

БЕЛАРУСЬ: Трус (Карнаухов); Фальковский — Воробей, Платт — Шарангович — Лингле; Лисовец — Хенкель, Сушко — Ковыршин — Павлович (К), Коробов (А) — Устиненко, Кислый — Развадовский — Левша, Матерухин, Дрозд, Китаров (А), Гаврус.

СЛОВАКИЯ: Рыбар (Чиляк); Чайковски — Секера (К), Бакош — Надь (А) — Юрчо; Граняк (А) — Дялога, Гащак — Криштоф — Говорка; Ярош — Фегервары, Бондра — Буц — Свитана; Грман — Яношик, Цингел — Марцинко — Кудрна.