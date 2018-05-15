Минфин США: Мы готовы к введению новых санкций против РФ 1 15.05.2018, 18:10

США готовы заставить Россию платить по счетам.

Власти США готовы к введению новых санкций в отношении России.

Об этом, как сообщило агентство Bloomberg, заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, курирующая противодействие терроризму и финансовую разведку.

По данным агентства, Манделкер отметила, что США «готовы заставить платить по счетам в ответ на весь спектр продолжающихся злонамеренных действий со стороны российского правительства».

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний.

В их числе оказался бизнесмен Олег Дерипаска и его компании: агрохолдинг «Кубань», «Евросибэнерго», «Русал», холдинг «Русские машины» и «Группа ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+.