В ЕС молодежь начинает жить отдельно от родителей в среднем в 26 лет 1 15.05.2018, 18:18

В странах Европейского Союза каждый четвертый молодой человек (28,5%) в возрасте от 25 до 34 лет живет с родителями.

Об этом свидетельствуют данные Евростат, передает eurointegration.com.

В странах Северной Европы доля таких людей составляла менее 10% - Дания (3,8%), Финляндия (4,3%) и Швеция (6,0%). В то время как больше половины таких было в Хорватии (58,7%), Словакии (55,5%), Греции (55,0%), на Мальте (51,5%).

В целом, по оценкам, молодые люди в странах ЕС покидают родительский дом в среднем в возрасте 26 лет. Но наблюдаются существенные расхождения между государствами-членами.

В 2017 году наиболее рано покидала родительской дом молодежь в странах Северной Европы: Швеции (21 год), Дании (21,1) и Финляндии (21,9), а также в Люксембурге (21,4 года). Далее следуют Эстония (23,1), Бельгия (23,4), Нидерланды (23,6), Германия (23,7), Франция (24) и Великобритания (24,4 года).

На противоположном конце шкалы – молодые люди на Мальте и в Хорватии, которые оставались в родительском доме дольше всего. Они покидали его в среднем в возрасте 32,2 и 31,9 лет соответственно. Также поздно начинают жить отдельно молодые люди в Словакии (30,8 года), Италии (30,1), Греции (29,4), Испании (29,3), Португалии (29,2) и Болгарии ( 28,9).

Также отмечается, что в каждом государстве-члене ЕС есть тенденция, что молодые женщины покидают родительский дом раньше, чем мужчины.