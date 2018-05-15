На 1 км дороги возле Минска потратили полмиллиона долларов 5 15.05.2018, 18:42

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Как такие работы могли стоить $500 тысяч, местные жители не понимают.

Около $ 500 тыс. на строительство дороги в деревне Большое Стиклево, что рядом с Минском, выделили четыре года назад, передает «Белсат».

Дорожники доставили технику, начали работу. Но через два месяца, когда был частично закончен лишь первый, черновой слой асфальта, они вдруг исчезли. Всего одинарный слой асфальта был проложен на отрезке не более километра.

Как такие работы могли стоить $ 500 тыс., местные жители не понимают.

«Когда мы начали выяснять, куда делись работники, то узнали, что они уехали на другой объект. Мы не удивились, так как в нашем поселке нет ни богатых людей, ни чиновников, никаких важных персон, только рабочий люд», – говорят они.

Жалобы и обращения местные жители писали во все инстанции – от поселкового совета до Миноблисполкома. В местной церкви собрали 2700 подписей за строительство дороги и даже сходили на прием к председателю Мингорисполкома. Повсюду ответ один: денег нет.