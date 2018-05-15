Посольство США в Минске: Напоминаем властям Беларуси о полном и прозрачном расследовании дела Юрия Захаренко 9 15.05.2018, 19:04

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Юрий Захаренко

Посольство США в Беларуси выразило соболезнования в связи со смертью матери экс-министра МВД.

«Посольство выражает искренние соболезнования родным, друзьям и единомышленникам госпожи Захаренко. Также мы хотели бы напомнить «белорусским» властям об их обязательствах о полном и прозрачном расследовании дела Юрия Захаренко», - говорится в сообщении Посольства США в Беларуси в «Твиттере».

Амбасада выказвае шчырыя спачуванні родным, сябрам і аднадумцам спадарыні Захаранка. Таксама мы хацелі б нагадаць беларускім уладам пра іх абавязацельствы аб поўным і празрыстым расследаванні справы Юрыя Захаранкі. — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) 15 мая 2018 г.

Мать похищенного экс-министра внутренних дел Ульяна Захаренко скончалась вчера на 95 году жизни.

Все последние 19 лет Ульяна Захаренко добивалась расследования дела об исчезновении ее сына, в том числе в международных структурах. Так, в своем последнем обращении в Рабочую группу ООН по насильственным и недобровольным исчезновениям мать исчезнувшего политика просила международный орган принять безотлагательные меры в связи со сложившейся ситуацией по нерасследованию Республикой Беларусь уголовных преступлений против человечества, связанных с насильственными и недобровольными исчезновениями Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского.