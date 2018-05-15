В районе «Автозаводской» хотят снести более 300 усадеб ради строительства многоэтажек 4 15.05.2018, 19:15

1,561

Проектируемый район занимает территорию 75 гектаров.

Администрация Заводского района анонсировала общественное обсуждение объекта "Градостроительный проект детального планирования территории в границах улиц Челюскинцев — Омельянюка — Одесской — Пржевальского — Ушакова — Котовского (внесение изменений)". Согласно проекту, частную застройку в районе станции метро "Автозаводская" ждет снос — всего 344 усадьбы, передает tut.by.

Проектируемый район занимает территорию 75 га, говорится в пояснительной записке к проекту. Согласно планам архитекторов, развитие этой территории предполагается за счет сноса усадебной и многоквартирной застройки барачного типа, на месте которых появится жилая многоквартирная и коммунально-обслуживающая застройка.

Освоение проектируемой территории будет проходить в два этапа: первая очередь — до 2023 года, вторая — 2023−2030 годы.

Изображение: zav.minsk.gov.by

На первом этапе (до 2023 г.) предлагается снести 36 тысяч квадратных метров усадебной застройки и 11,7 — многоквартирной (барачного типа). Взамен планируется построить 235,4 тысячи квадратных метров жилья.

Из новых объектов социального назначения на проектируемой территории запланировали строительство общеобразовательной школы на 792 места с бассейном, детсада на 230 мест, а также размещение в микрорайоне № 1 детской музыкальной школы искусств № 14.

Кроме этого, в проектируемом районе собираются разместить поликлинику на 1350 посещений в смену с МРЭК на 200 посещений в смену, а также построить спортивно-оздоровительный комплекс.

После первого этапа реализации ПДП территории в границах ул. Челюскинцев — ул. Омельянюка — ул. Одесской — ул. Пржевальского — ул. Ушакова — ул. Котовского (внесение изменений), население с 5,7 тысячи человек увеличится до 11,8 тысячи.

Первый этап реализации проекта предполагает снос 273 домов.

Общественное обсуждение проекта пройдет с 30 мая по 23 июня.

Презентация материалов общественного обсуждения состоится 1 июня в 17.30 в здании государственного учреждения "Дворец детей и молодежи "Золак" г. Минска" по просп. Партизанскому, 146.