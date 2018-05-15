В Минске пройдет «Общий диктант» по белорусскому языку 15.05.2018, 19:46

Написать диктант и проверить свою грамотность смогут все желающие.

2 июня в Национальной библиотеке в Минске пройдет "Общий диктант" по белорусскому языку. Написать диктант и проверить свою грамотность смогут все желающие.

Для тех, кто захочет проверить свои знания по белорусскому языку, кроме интернет-трансляции будет организована трансляция на Первом канале Национального радио, передает euroradio.fm.

В прошлом году в таком проекте приняли участие более 170 человек.

Для участия в диктанте необходимо зарегистрироваться по этой ссылке. В день диктанта нужно явиться в Национальную библиотеку (проспект Независимости, 116) не позднее 11:30 (вход со стороны ресторана "Явор", второй этаж) или подключиться к Первому каналу Национального радио или интернет-трансляции дома.

Диктант начнется в 12.20 и продлится до 13.20. Нынешний текст диктанта посвящен 400-летию первого белорусского букваря. Читать его будет Руся — певица, актриса белорусского дубляжа, "голос белорусской железной дороги", преподаватель по постановке голоса.

После диктанта участники смогут в специальной зоне поиграть в белорусские настольные игры и сфотографироваться.

Работы минчан проверят профессиональные филологи. Результаты сообщат в течение пяти рабочих дней. Все участники диктанта получат по электронной почте свои результаты, а также электронные сертификаты об участии в диктанте.