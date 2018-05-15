Израиль и Турция обменялись высылкой своих консулов 15.05.2018, 20:22

В ответ на высылку израильского посла из Турции Израиль предложил покинуть страну турецкому консулу в Иерусалиме.

Израиль принял решение о высылке турецкого консула в Иерусалиме, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя МИД Израиля. До этого покинуть Турцию было предложено израильскому послу, передает .

По словам представителя МИД Израиля, турецкому дипломату было предложено вернуться в Турцию «на некоторый период времени для проведения консультаций». До этого с аналогичной формулировкой власти Турции выслали из страны посла Израиля. Ему также было предложено «на некоторое время» провести консультации со своим руководством.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее выступил с критикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинив его в поддержке движения ХАМАС. «Эрдоган — один из главных сторонников ХАМАС, и нет никакого сомнения в том, что он хорошо осознает, что такое терроризм и резня. Я полагаю, что у него нет морального права читать нам нотации», — опубликовала в Twitter заявление Нетаньяху его пресс-служба.

Кризис в отношениях Израиля и США с мусульманскими странами был вызван решением Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива (признаваемого международным сообществом израильской столицей) в Иерусалим.

Официальный перенос представительства США в Иерусалим состоялся 14 мая. В церемонии приняли участие дочь американского президента Дональда Трампа Иванка и ее супруг, старший советник американского президента Джаред Кушнер. Израиль на церемонии представлял лидер страны Биньямин Нетаньяху.