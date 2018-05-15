В Лиде автокран без водителя покатился и протаранил 12 автомобилей 3 15.05.2018, 20:32

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Фото: 0154.by

Инцидент произошел сегодня днем на улице Советской.

В Лиде автокран протаранил 12 автомобилей. Об этом сообщает портал 0154.by.

Инцидент произошел днем 15 мая на улице Советской (напротив «Лидсельмаша»). Как сообщают очевидцы, водитель автокрана припарковал транспортное средство на небольшом уклоне, поставил на передачу и ушел по своим делам.

Спустя какое-то время кран покатился и завелся. Проехав порядка 50 метров, он повредил шесть припаркованных вдоль дороги автомобилей, после чего через встречную полосу заехал на стоянку, где протаранил еще 6 машин.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.