Счетовод Александр Хоц, Facebook

15.05.2018, 20:55

1,181

Счетоводы «кудрины» и прочие «силуановы» - на страже вороватого и замшелого путинизма.

Согласие главы Центра стратегических разработок Кудрина возглавить счётную палату сильно смахивает на жест отчаяния или интеллектуального самоубийства.

Отчаянные попытки стратегических реформ и обновления путинской системы в целях "прорывного развития" (на чём настаивал Кудрин последние годы), видимо, окончательно похерены - с новым воцарением патрона и концом последних надежд на перемены.

Даже Кудрину с его маниакальной верой в возможность воскресить "раннего путина", засунув его в тело стареющего диктатора, - стало ясно, что единственное, на что он может рассчитывать со своими "стратегиями" - это чистое "охранительство" того, что пока ещё функционирует в рамках дряхлой "путиномики".

Не развить и модернизировать, а хотя бы сохранить, минимизируя коррупцию и внедряя ленинский "учёт и контроль", - вот позорная, банальная задача, пришедшая на смену смелым мечтам о "вхождении России в число пяти ведущих мировых экономик".

Кудрину с его амбициозным Центром впору натягивать налокотники и садиться за счёты, вживаясь в роль счетовода Вотрубы (родом из теле-кабачка советских времён), поскольку это единственное, чем способен одарить деградирующую систему путинский "учёт и контроль".

Бывший премьер Степашин, долго занимавший этот смехотворный пост, - смотрелся на нём вполне органично, но вот Кудрину придётся сильно постараться, дабы (спрятав интеллект) вписаться в новое кресло. Поглядим, как у него это получится.

Как говорится, - его личные проблемы. Интереснее другое. До какого же позора и отчаяния должны быть доведены так называемые "системные либералы", если согласны променять профессиональные проекты модернизации на охрану загнивающей, архаичной системы.

И ещё один повод для удивления: всегда ведь можно уйти в автономное плавание, покинув тонущий корабль и не позорясь затыканием дыр на дряхлой посудине. Но видимо, вкус власти (даже деградирующей) до того меняет человека и профессионала, что совсем не идиот из путинской команды готов разделить с кораблём его печальную судьбу, цепляясь за иллюзию "управления", "влияния" и "власти".

В годы, когда Путин называл Кудрина "сачком", не желающим работать в правительстве, - казалось, что профессиональные мотивы важнее для него карьерных соображений. Хоть и вызывало удивление, что "профи" не осознаёт невозможности "прорывов" в экономике без смены политической системы. Но всё встало на места..

Счетоводы "кудрины" и прочие "силуановы" - на страже вороватого и замшелого путинизма. Пожалуй, это - ещё один приговор российской "элите", продавшей свой интеллект и профессионализм ради сытного местечка и стола со счётами.

Александр Хоц, Facebook