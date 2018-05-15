Сергей Пушков: Словакия оказалась более мощной командой 2 15.05.2018, 21:04

Сергей Пушков

Наставник сборной Беларуси подвел итоги ЧМ-2018, где белорусы проиграли все матчи.

Главный тренер сборной Беларуси Сергей Пушков поделился мнением о матче чемпионата мира с командой Словакии (4:7) и подвел итоги турнира, передает «Прессбол».

– В конечном итоге сказалось командное мастерство соперника. Считаю, наши ребята достойно выглядели на протяжении 55 минут, до счета 4:4. Но соперник оказался более мощной командой. Повторюсь, выше сумма командного мастерства в тех моментах, где их нужно было реализовывать. Мы в атаке сыграли неплохо. Было достаточно моментов, счет мог и другим быть. Штанги были, а где-то и шайбу не добивали.

– Ваша оценка игре сборной на турнире.

– О какой можно говорить оценке, если задача не выполнена? Команда покидает элитный дивизион. На следующей сезон нужно будет вернуться в элиту.

– Неудача на этом чемпионате — частный случай или системный провал?

– Было видно, что и минское «Динамо» на протяжении всего сезона выступало не так хорошо. Все-таки основные игроки — хоккеисты минского клуба. Жаль, что не все, повторюсь, приехали в национальную команду. В этом случае она выглядела бы намного сильнее. Нужно время, чтобы все проанализировать.

– Виталий Трус сказал, что переехать из чемпионата Беларуси и заиграть сразу на «мире» – это нереально. Совершенно разный уровень турниров.

– Я абсолютно с ним согласен. Все видят, на каких скоростях идет игра, каким мастерством и физическими возможностями обладают игроки. Все делается неимоверно быстро, качественно. Поэтому, конечно, сложно приехать из чемпионата Беларуси и заиграть на чемпионате мира. Наше первенство должно стать сильнее.

Когда игроки будут играть на другом уровне, в каждом матче будет идти борьба, высокие скорости, хоккеисты будут готовы действовать минимум шестьдесят минут с большой самоотдачей, движением и катанием, тогда и будет все совсем по-другому.

– То есть результат на этом чемпионате – отражение проблем во внутреннем первенстве?

– Это всем понятно – нет большого выбора хоккеистов для сборной.

– И как к этого достичь?

– Все должно начинаться с работы детских школ. Хоккеисты из юниорского хоккея должны выходить более качественными.

– А как оцените свою работу?

– Самого себя сложно оценивать. Оценку могут дать только специалисты, – сказал Пушков.