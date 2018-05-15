Парламент Шотландии не поддержал законопроект о Brexit 15.05.2018, 21:32

По мнению шотландцев, вестминстерский проект о выходе из ЕС ограничивает права национального парламента.

Парламент Шотландии отказался поддержать законопроект относительно выхода Великобритании из ЕС. Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на BBC.

Лейбористы, зеленые и либеральные демократы продемонстрировали редкое единодушие с Шотландской национальной партией, заявив, что вестминстерский проект о Brexit ограничивает права национального парламента.

Консерваторы Шотландии были единственными, кто выступил в поддержку законопроект. Они обвинили коллег из других партий в неспособности найти общее решение.

В итоге парламентарии проголосовали 93 голосами против 30 за то, что парламент Шотландии "не дает свое согласие на законопроект о выходе из Евросоюза".

Решение шотландского парламента не имеет непосредственных последствий и является скорее символическим, поскольку у шотландского парламента нет права вето. Однако если премьер-министр Тереза Мэй продолжит настаивать на необходимости принятия законопроекта, то это станет первым случаем в истории, когда британское правительство проводит свой законопроект вопреки воле Шотландии.

15 апреля сообщалось о запуске в Великобритании кампании за проведение дополнительного референдума по Brexit, поскольку условия выхода Британии из состава ЕС оказались не такими, как анонсировались перед голосованием 2016 года.