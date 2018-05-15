Путин призвал подготовить С-500 к серийному выпуску 23 15.05.2018, 21:56

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Президент РФ также призвал модернизировать комплексы «Панцирь».

Разработку зенитной ракетной системы С-500, способной поражать цели в ближнем космосе, необходимо завершить и начать подготовку к ее серийному производству. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством оборонной промышленности, передает РБК.

«Следует активно развивать, наращивать технологический задел в области противовоздушной обороны, продолжать модернизацию комплексов «Панцирь», завершить разработку и подготовку к серийному производству новейшей системы С-500, способной работать по целям на сверхбольших высотах, включая ближний космос», — сказал Путин.

Он отметил, что улучшение средств борьбы с высокоточным оружием и его носителями является одной из важных задач.

В феврале 2017 года в Минобороны сообщили, что первые образцы зенитной ракетной системы С-500 планируют выпустить к 2020 году. В апреле того же года Виктор Бондарев, занимавший тогда должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) заявил, что С-500 примут на вооружение «в ближайшее время».

С-500 — новое поколение зенитной ракетной системы типа «земля — воздух». Ее разработкой занимается концерн «Алмаз-Антей». С-500 способна поражать самолеты, вертолеты и крылатые ракеты, а также перехватывать баллистические цели.