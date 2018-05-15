Вынесены приговоры по «делу директоров» 1 15.05.2018, 22:04

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Сроки получили руководители Минской овощной фабрики и Слонимского мясокомбината.

В Следственном комитете рассказали о первых приговорах по так называемому «делу директоров». Речь идет о коррупционной схеме, в которой, по данным следствия, участвовали руководители крупнейших сельских предприятий страны, а также зампред правления Белкоопсоюза. Как мы писали, было задокументировано более 70 эпизодов, в СК говорили, что обвиняемые брали 5—8% товарооборота, передает «Онлайнер».

Сегодня в программе «Причины и следствия» на «Альфа радио» официальный представитель СК Юлия Гончарова рассказала о первых трех приговорах по этому делу.

Заместитель директора Минской овощной фабрики приговорен к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Гендиректор Слонимского мясокомбината получил 3,5 года лишения свободы в учреждении открытого типа.

Директор Борисовского комбината хлебопродуктов приговорен к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговоры не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Напомним, всего по этому делу были задержали шестеро высокопоставленных чиновников в сельскохозяйственной отрасли. Помимо уже приговоренных — это директора предприятий «ЖодиноАгроПлемЭлита», «Смолевичский райагросервис», Вилейский комбикормовый завод. Также в апреле прошлого года за взятку задержали первого зампреда правления Белкоопсоюза. Все они работали с компанией «АФМ», которая занимается поставкой ветпрепаратов и кормовых добавок государственным сельхозпредприятиям страны.

— Взятки формировались путем обналичивания денег компании путем вывода на подконтрольные субъекты хозяйствования, зарегистрированные за рубежом, — отмечали в СК. — Также в ходе совместной проверки с ДФР установлено, что фактический владелец коммерческой структуры в соучастии с иными лицами умышленно занижал налоговую базу и вносил в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложные сведения на протяжении 10 лет (2007—2017 гг.). Таким образом он уклонился от уплаты налога на прибыль более чем на 9,2 млн рублей (более $4,5 млн). Часть из этой суммы использовалась для взяток и выплаты зарплат в «конвертах» директорам государственных сельхозпредприятий и иным лицам.