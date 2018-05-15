Россияне занимают рекордные суммы на неотложные нужды 3 15.05.2018, 22:23

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Средний размер кредита наличными достиг в РФ исторического максимума.

В первом квартале 2018 года средний чек по кредиту наличными, который также часто называют кредитом на неотложные нужды, подскочил до исторического максимума в 141 тысячу рублей. Рост средней суммы по таким займам отмечается как по регионам, так и по Москве и Московской области, где она впервые достигла 320 тысяч рублей, пишет "Коммерсант".

Таким образом, значительный рост объемов розничного кредитования в первом квартале 2018 года был обеспечен не столько увеличением числа выдаваемых кредитов, сколько ростом их размеров, утверждают в бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс". По данным ЦБ, за первые три месяца этого года прирост портфеля розничных кредитов составил 454 млрд рублей, при этом, по данным "Эквифакса", за этот же период было выдано кредитов более чем на 1 трлн рублей.

Рост средних сумм продолжится в течение всего 2018 года, поскольку ряд банков снижают процентные ставки по крупным суммам кредитов, тем самым стимулируя спрос на них, полагает гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин. Он указал также на то, что на рынке появляются новые крупные игроки, кредитные программы которых также способны привести к росту средних чеков.

Тренд на увеличение средней суммы по нецелевым кредитам наличными подтверждают и участники рынка. В "Русском стандарте" считают, что рост главным образом обусловлен увеличением банками максимально возможной суммы кредита наличными, а в ХКФ-банке указывают на то, что клиенты берут деньги на рефинансирование существующих займов.

Нынешний рост может привести к увеличению закредитованности отдельных слоев населения, поскольку люди не всегда способны оценить свои силы, предупреждает главный экономист "ПФ Капитала" Евгений Надоршин: в последние годы в России растет расслоение, средний класс вымирает, и займы гораздо чаще берут люди с небольшими доходами, у которых могут возникнуть проблемы с обслуживанием кредита.

"Отсутствие экономических и политических потрясений в РФ на протяжении последних полутора лет расслабило потребителя, который легче расстается с деньгами, хотя зарабатывать за это время он больше не стал", - говорит аналитик "Альпари" Анна Бодрова.

По данным "Мониторинга" РАНХиГС, в марте 36% населения жаловались, что денег им "хватает только на питание или не хватает даже на него".

70% заявили, что могут позволить себе только товары первой необходимости - продовольствие и одежду, а на бытовую технику, например, средств уже нет.

Чтобы выйти за пределы базовых потребностей, людям приходится набирать кредиты: по итогам прошлого года задолженность населения перед банками выросла больше чем на триллион рублей, а скорость новых займов по сравнению с 2016 годом взлетела в 10 раз, указывает заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов.

Займы украшают статистику по розничным продажам (+1,2% в прошлом году), но в долгосрочной перспективе это создает угрозы как стабильности финансового положения домашних хозяйств, так и ресурсной базе банковского сектора, отмечает Хромов: обслуживание долга съедает все большую часть доходов.