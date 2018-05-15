Свадьба принца Гарри увеличит бюджет Великобритании на $1,4 миллиарда 1 15.05.2018, 22:49

Свадьба королевской семьи прилично увеличить ВВП Великобритании.

Свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл, церемония которой состоится 19 мая 2018 года, может увеличить британский ВВП на 1,05 млрд фунтов стерлингов ($1,4 млрд).

Об этом говорится в подсчетах британской консалтинговой компании Brand Finance, сообщает interfax.com.

Известно, что изначально была сумма значительно меньше - около 500 млн фунтов.

Стоит отметить, что основным источником дополнительных доходов будет туризм - расходы на оплату гостиниц, транспорта и других услуг.

Ведь, ежемесячно Великобритания принимает 3 млн туристов. Если, как считает Brand Finance, месячный поток туристов увеличится хотя бы на 3%, как это произошло в 2011 году в связи с женитьбой принца Уильяма на Кейт Миддлтон, то прирост ВВП составит 300 млн фунтов.

Также дополнительно 300 млн фунтов Великобритания может заработать на бесплатной рекламе по всему миру в связи со свадьбой.