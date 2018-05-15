«По 500 здесь нет»: Сколько на самом деле зарабатывают белорусы? 6 15.05.2018, 23:03

Фото: tut.by

В регионах вместо обещанных пятисот долларов часто зарабатывают только 50.

«По 500 здесь нет». Так откровенно на самодельной вывеске написал житель Орши и поставил ее на центральной площади города. Зарплату молодому человеку не подняли, зато дали штраф. Но проблемы с финансами не только в Орше. В деревнях вместо обещанных пятисот долларов часто зарабатывают только 50, пишет «Белсат».

Работу животноводы Наталья Завер и Ирина Щербин начинают в 6 утра. На час раньше до начала смены. Ведь в агропромышленном предприятии «Некрашинский» в деревне Волосовичи на Гомельщине, куда устроились женщины, много обязанностей: погрузить на телегу по 20 мешков муки или корма, раздать телятам, почистить кормушки, а иногда – перегнать скот. И так ежедневно без выходных. Только вот заработка за эти усилия едва хватает, чтобы выжить.

«У меня в этом месяце 50 долларов зарплата, 40 долларов – коммунальные. На 10 долларов я должна прожить с ребенком. Где Лукашенко, который все красиво говорит по ТВ? Где он? Почему он не видит, какой бардак творится в колхозах?» – говорит животновод Наталья Завер.

Наталье выплатили 129 рублей, а Ирине – 200, что даже не дотягивает до гарантированного минимального заработка. Такой спад на предприятии объяснили тем, что, мол, зарплату начисляют в зависимости от так называемого привеса. А телята, за которыми смотрят Наталья и Ирина, не набирают требуемого веса.

— До минималки 320 рублей им доплачивают, если нет привеса, – говорит Вера Пинчук, бухгалтер ОАО Некрашинский.

— Наталья жаловалась, что не доплатили до минималки.

— Завер? Потому что у нее не все выходы были за месяцы, это раз. Во-вторых, по пять часов рабочий день. Экономист ей извинения принесла и сказала, что доплачу. Вы вот это свое убирайте! Что-то доплатили в октябре, потому что уже ведомости были закрыты. Ошибка была экономиста, и все.

Между тем женщины доказывают, что скромные зарплаты получают с конца 2017-го. Хотя раньше ежемесячно можно было заработать по 500-700 рублей. Предприятие до сих пор занимает первое место в районе по привесам. А поскольку лично проверить вес животных работницы не могут, считают, что их зарплата зависит от совести контролеров. По словам профсоюзного активиста Александра Бухвостова, около 10 процентов работников в нашей стране не получают минимальной зарплаты.

«Когда встречаешься с людьми, первый вопрос всегда стоит – заработная плата. И это и на предприятиях Минска, и в регионах. Потому что зарплаты очень низкие в Беларуси», – объясняет председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов.

Насколько в реальности зарплаты белорусов отличаются от официальной статистики мы спросили у жителей Глубокого на Витебщине.

Жители Глубокого говорят:

«Это наверное все сказки больше. Кто-то 1000 получает, кто-то 150. В среднем получается другая сумма».

— Тысячу рублей получаете?

— Да какую тысячу, вы о чем? Когда этот праздник будет?

А те, кто открыто выражает свое недовольство малыми заработками, нередко испытывают давление. Для 28-летнего жителя Орши попытка выйти на центральную площадь города с плакатом «По 500 здесь нет», закончилась штрафом в размере 490 рублей или 20 базовых величин.

Что касается работниц колхоза «Некрашинский» Ирины и Натальи, женщины признались, что после приезда нашего телеканала на них тоже начали давить и переводить на более сложные работы.