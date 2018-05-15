ЧМ-2018: В 1/4 финала РФ встретится с Канадой, США — с Чехией 15.05.2018, 23:54

Латвийцы впервые за девять лет вышли в плей-офф и сыграют со шведами.

На чемпионате мира в Дании определились все четвертьфиналы.

За выход в медальный раунд Россия поборется с Канадой, США — с Чехией, Финляндия — со Швейцарией, а Швеция — с Данией.

Четвертьфиналы пройдут в Копенгагене и Хернинге в четверг, 17 мая.

17.15 Россия — Канада (Копенгаген)

17.15 США — Чехия (Хернинг)

21.15 Швеция — Латвия (Копенгаген)

21.15 Финляндия — Швейцария (Хернинг)

В заключительных матчах группового этапа ЧМ-2018 Швеция победила Россию (3:1), Латвия обыграла Данию (1:0), Канада - Германию (3:0), Финляндия - США (6:2), Швейцария - Францию (5:1), Словакия - Беларусь (7:4).