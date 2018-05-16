«Мы наблюдали, как Путин запрыгнул в грузовик»: США осудили открытие Крымского моста

«Мы наблюдали, как Путин запрыгнул в грузовик»: США осудили открытие Крымского моста1
- 16.05.2018, 7:33
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Госдеп подтвердил право Украины на полуостров.
США осудили открытие моста через Керченский пролив между Россией и оккупированным Крымом. Об этом говорится в заявлении официального представителя Государственного департамента Хизер Нойерт от 15 мая.
Она отметила, что строительство, которое проводилось без разрешения правительства Украины, является "напоминанием о постоянной готовности России нарушать международное право".
"Мост представляет собой не только попытку РФ укрепить незаконный захват и оккупацию Крыма, но и препятствует судоходству, ограничивая размеры кораблей, которые могут пройти через Керченский пролив – единственный путь для достижения территориальных вод Украины в Азовском море", – уточнила Нойерт.
Спикер призвала РФ не препятствовать указанному судоходству.
"Мы наблюдали, как [президент РФ] Владимир Путин запрыгнул в грузовик и проехал на нем из РФ в Крым", – сказала с улыбкой на брифинге Нойерт, отмечает "Голос Америки".
15 мая Путин открыл Крымский мост, соединяющий Россию и оккупированный Крым. Он проехался по мосту за рулем КамАЗа.