«Мы наблюдали, как Путин запрыгнул в грузовик»: США осудили открытие Крымского моста 1 16.05.2018, 7:33

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Хизер Нойерт

Госдеп подтвердил право Украины на полуостров.

США осудили открытие моста через Керченский пролив между Россией и оккупированным Крымом. Об этом говорится в заявлении официального представителя Государственного департамента Хизер Нойерт от 15 мая.

Она отметила, что строительство, которое проводилось без разрешения правительства Украины, является "напоминанием о постоянной готовности России нарушать международное право".

"Мост представляет собой не только попытку РФ укрепить незаконный захват и оккупацию Крыма, но и препятствует судоходству, ограничивая размеры кораблей, которые могут пройти через Керченский пролив – единственный путь для достижения территориальных вод Украины в Азовском море", – уточнила Нойерт.

Спикер призвала РФ не препятствовать указанному судоходству.

"Мы наблюдали, как [президент РФ] Владимир Путин запрыгнул в грузовик и проехал на нем из РФ в Крым", – сказала с улыбкой на брифинге Нойерт, отмечает "Голос Америки".

15 мая Путин открыл Крымский мост, соединяющий Россию и оккупированный Крым. Он проехался по мосту за рулем КамАЗа.