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Марадона подписал контракт с брестским «Динамо»

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  • 16.05.2018, 7:37
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Футболист возглавил правление клуба.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона подписал трехлетний контракт с брестским "Динамо" - он будет председателем правления клуба. Об этом вечером во вторник, 15 мая, сообщается в Twitter "Динамо". Марадона подтвердил эту информацию в своем аккаунте в Instagram.


"Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо-Брест", - уточнили в пресс-службе клуба.

Марадона приступит к новой должности после чемпионата мира в России. Пресс-конференция с участием аргентинского специалиста и представителей брестского "Динамо" пройдет в Emirates Palace в Абу-Даби. Дата ее проведения пока не объявлена.

Предыдущим местом работы Марадоны был клуб "Аль-Фуджайра" из ОАЭ, где он занимал пост главного тренера. В 2008-2010 годах Диего Марадона тренировал сборную Аргентины. В качестве футболиста он выиграл чемпионат мира 1986 года.

В 2017 году аргентинец приезжал в Россию. В ходе визита бывший футболист заявил, что очень надеется на встречу со "своим кумиром", президентом РФ Владимиром Путиным, и изъявил желание возглавить сборную России. Российские СМИ сообщали, что он хочет принять российское гражданство.


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