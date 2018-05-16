КНДР передумала отказываться от ядерного оружия 5 16.05.2018, 7:48

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Встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном может быть отменена.

Первый заместитель главы МИД КНДР Ким Ге Гван официально заявил, что если Соединенные Штаты будут продолжать требования о полном отказе Северной Кореи от ядерного вооружения в одностороннем порядке, а вместо этого будут предлагать экономическое сотрудничество, то запланированная встреча лидеров стран будет аннулирована. Заявление опубликовано государственным агентством Северной Кореи ЦТАК, сообщает segodnya.ua.

"Если администрация президента США заинтересована в том, чтобы корейско-американские отношения улучшались, то мы дадим положительный ответ на предложение о саммите. Однако КНДР не заинтересована в переговорах, которые требуют от нас отказаться от ядерного оружия в одностороннем порядке. Если такие требования будут продолжаться, то нам ничего не останется, как пересмотреть вопрос о том, давать ли согласие на саммит с США", – заявил Ким Ге Гван.

Он также раскритиковал заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который сказал, что администрация Трампа готова открыть перед КНДР невероятные перспективы экономического развития в случае полного отказа Пхеньяна от ракетно-ядерной программы.

"США обещают предоставить нам экономические выгоды и преимуществ, если мы откажемся от ядерного оружия. Но мы никогда не ожидали, что США будут заниматься строительством экономики КНДР и никогда не примем такую сделку в будущем. Мы уже выразили нашу волю к проведению денуклеаризации Корейского полуострова и заявили, что это предварительное условие для прекращения враждебной политики и ядерных угроз со стороны США ", – говорится в заявлении заместителя министра.

Ранее сообщалось, что Пхеньян отменил переговоры на высоком уровне с Сеулом, запланированные на 16 мая. Причиной стали военные учения ВВС США и Южной Кореи, которые, по мнению КНДР, являются репетицией вторжения на Север и провокацией на фоне потепления межкорейских связей.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США и КНДР уже согласовали место и время двустороннего саммита. Однако лидер Соединенных Штатов не стал раскрывать детали договоренностей.