Видефакт: Автомобиль Tesla легко сдвигает с места пассажирский Boeing 1 16.05.2018, 7:59

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Максимальная масса Boeing 787-9 Dreamliner — 193 тонны.

Австралийская авиакомпания Qantas разместила на своем YouTube-канале ролик, на котором электрокроссовер Tesla Model X P100D буксирует пассажирский лайнер Boeing 787-9 Dreamliner. Видео снято на рулежной дорожке аэропорта Мельбурна, пишет segodnya.ua.

Электрокар Tesla Model X P100D оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 773 лошадиные силы и 967 Нм крутящего момента. Питаются они от блока аккумуляторов емкостью 100 киловатт-часов. Масса машины составляет 2468 килограммов.

Максимальная масса Boeing 787-9 Dreamliner — 193 тонны, пустой лайнер весит 126 тонн. На борт самолет может принять до 290 пассажиров и 126 тысяч литров топлива. Максимальная скорость лайнера — 956 километров в час.

Ранее глава Tesla Илон Маск в ответ на вопрос, груз какой массы может буксировать кроссовер разместил в своем твиттере видео, где Model X вытащила из тоннеля груженные породой вагонетки, масса которых составляет 113,4 тонны.

Напомним, Tesla Model X отбуксировала 43-тонный грузовик.