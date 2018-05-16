Форма 5 Вадим Зайдман, kasparov.ru

16.05.2018, 8:43

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Это все равно, что после Второй мировой войны канцлером Германии стал бы шеф гестапо Мюллер.

Еще в преддверии прошлогоднего Дня Победы в московском интернет-магазине "Ярмарка мастеров" появился необычный товар: "Форма НКВД образца 1943 года детская". Признаюсь честно, тогда я эту новость не заметил. А сейчас меня привлек к ней пост в фейсбуке Адели Калиниченко, названный "Час от часу не легче. Эстафета поколений?"

Я полюбопытствовал, зашел в этот магазин. Несмотря на то, что "работы" уже нет на сайте, заказ можно сделать, пошьют под размер вашего ребенка, от 80 до 164 (надо полагать, это рост). А размер 164 — это не очень-то уже и детский размер. Николаю Ивановичу Ежову он вполне подошел бы.

Думается, Адель Калиниченко зря в сомнениях поставила знак вопроса: "Эстафета поколений?" Когда эта эстафета, в общем-то, никогда и не прерывалась. Ельцин мог, но не захотел ее прервать — отказался (не решился?) провести настоящий "Нюрнбергский процесс" над коммунистами и коммунизмом как идеологией. А с приходом во власть Путина преемственность поколений была полностью восстановлена.

Возмущение продажей детской формы НКВД понятно. Но надо понимать, что самое возмутительное здесь это именно эстафета поколений, преемственность, то, что нынешнее НКВД — советское гестапо — продолжает существовать и успешно функционировать, и не просто функционировать, а пришло к власти и подменило собой государство. Подмяло под себя государство. И его щупальца проникли практически во все сферы жизни россиян.

Это все равно, что после Второй мировой войны канцлером Германии стал бы шеф гестапо Мюллер.

В каком-то смысле эта детская форма НКВД несет положительную функцию, проявив, как лакмусовая бумажка, сущность путинского режима (для слабовидящих). Режим уже не считает нужным прикрываться всякими фиговыми листочками демократии, пусть и суверенной, а, отбросив всякий стыд, являет обществу свою истинную суть.

Ведь чем гитлеровский режим отличался от сталинского, по форме? Тем, что Гитлер был по-своему людоедом честным — он не скрывал свою людоедскую суть. А Сталин изображал из себя — и весьма успешно — вегетарианца, он на словах боролся за мир во всем мире (и Хрущев потом, и Брежнев тоже боролись). Именно это формальное отличие и позволяет нынешним сталинистам и полезным для них идиотам напрочь с пафосом отвергать всякие попытки поставить знак равенства между двумя режимами. И знать они не желают и видеть не хотят очевидное — что коммунисты вели такую борьбу за мир, что действительно, как в известном афоризме, от мира могло камня на камне не остаться.

Путин поначалу тоже прикидывался вегетарианцем, но власть его зародилась на взрывах домов и Второй чеченской войне. Люди же близорукие этого видеть не желали. Для них всегда были важны форма и слова, а не суть и дела. Дела и сущность Путина для многих таких людей не стали явными даже после Крымнаша и сирийской кампании: он же сам сказал, что борется за мир: в Украине это борьба с укрофашистами (и премьер Гройсман укрофашист!), а в Сирии — с ИГИЛ (запрещенная в России организация).

Кажется, теперь у Путина то ли крыша окончательно поехала, то ли он настолько уверился в своей безнаказанности и силе, что больше, как и Гитлер, не считает нужным скрывать свою людоедскую суть. Отсюда — открытые угрозы в адрес стран НАТО: "ядерный пепел" Киселева, бравада "На Берлин!", "Можем повторить!" и т.д.

В прошлой заметке о победобесии я приводил высказывание одного путлериота: "Если ты против войны, то ты, значит, против России". Советские люди все-таки все как один были за мир (была память о войне, и коммунистическая пропаганда работала в этом направлении, несмотря даже на афганскую кампанию).

А Путину и его зомбоящику — надо отдать им должное — удалось в рекордные сроки переформатировать большинство россиян: они теперь за войну. Поэтому, даже если история с появлением детской формы сотрудника НКВД — частная инициатива какого-нибудь бизнесмена — ничего не меняет, потому что только в условиях нынешнего угарного патриотизма и победобесия в России мог возникнуть спрос на такую продукцию, и бизнесмен это понял, и понял, что на этом можно заработать. Можно ли себе представить, чтобы сегодня в Германии у какого-нибудь бизнесмена могла возникнуть идея производить и продавать детскую форму сотрудника СС?

Путинский режим на нынешней своей стадии больше не скрывает свою суть, и этим он по-своему хорош. И эта история с формой НКВД очень ясно показывает, что режим теперь не только по сути, но и по форме (уж извините за невольный каламбур) — людоедский.

Вадим Зайдман, kasparov.ru