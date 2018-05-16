В гомельском троллейбусе мужчина с ножом ранил троих милиционеров 16.05.2018, 8:58

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(обновляется) Пассажира задерживали со стрельбой.

В гомельском троллейбусе мужчина ранил ножом троих милиционеров. Его задерживали со стрельбой — и, пишут в соцсетях, задержали. Все — и нападавший, и пострадавшие — в больнице.

Инцидент произошел около полуночи в Гомеле на остановке общественного транспорта «Универмаг». По информации в соцсетях, от ножевых ранений при нападении мужчины пострадали три милиционера. Были ли они в этот момент при исполнении и в форме, пока не известно.

По данным сообщества ВК «Это Гомель, детка!», напавший имеет непогашенную судимость: отбывает наказание то ли в колонии-поселении, то ли на так называемой «химии».

Как пишет Gomel.today со ссылкой на собственные источники, мужчину пытались задержать трое сотрудников милиции в штатском, но он оказал сопротивление, был вооружен ножом. Издание утверждает, что «люди в штатском» получили «серьезные ранения ног», а преступник сбежал.

Как пишет группа в «Вконтакте» «ЧП Гомель» со ссылкой на очевидцев, мужчина убежал из колонии-поселения. По неподтвержденным данным, которые передает Onliner.by, преступник был задержан «около 6 утра» сотрудниками ОМОН - сообщество утверждает, что «он в больнице с пулевым ранением».

ProGomel.by утверждает, что за мужчиной «крепкого телосложения» ростом «около 185 см» гналось «около 20 патрульных машин», он якобы сбежал к реке, прыгнул в воду, пытался переплыть Сож и был задержан с участием спасателей на лодке.

Милиционеры, согласно изданию, сделали два предупредительных выстрела в воздух, затем стреляли по ногам - подстреленный нападающий сдался.