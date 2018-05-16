Биткоин может стоить $50 тысяч к концу этого года 1 16.05.2018, 8:59

Прогноз сделал один из руководителе биржи BitMEX.

CEO криптовалютной биржи BitMEX Артур Хэйес убежден, что цена биткоина может достигнуть отметки в $50 000 к концу 2018 году, однако подчеркивает, что сама цифра его мало интересует, сообщает forklog.com.

«Если цена растет или падает, если Билл Гейтс называет биткоин мошенничеством… вы можете открыть шорт, пожалуйста. Меня это совершенно не волнует. Если вы думаете, что цена достигнет $1 млн через несколько месяцев, покупайте. Меня это также не беспокоит. Мы просто обеспечиваем возможность торгов», — отметил Хэйес, бывший трейдер Citigroup.

Он добавил, что криптовалютная индустрия является «розничным феноменом», поскольку вовлеченность институциональных инвесторов в сектор крайне слабая.

Более того, по его мнению, две трети торгов на криптовалютном рынке обеспечивает азиатский регион.