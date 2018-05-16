Путин утвердил изменения в правительстве РФ 1 16.05.2018, 9:15

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Документ об изменениях структуры кабмина был подготовлен Медведевым.

15 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о формировании нового кабинета министров. В соответствии с документом в России увеличится число министерств. Как идет формирование правительства РФ — в обзоре РБК.

Документ об изменениях структуры кабинета министров был подготовлен премьером РФ Дмитрием Медведевым.

Согласно указу, в России увеличится число министерств: 22 вместо 21. В правительство войдут десять заместителей его председателя, которые будут отвечать за отдельные сферы работы кабинета.

Вице-премьеры

Путин своим указом создал должность первого вице-премьера — министра финансов России. 7 мая на встрече с членами фракции «Единой России» премьер Дмитрий Медведев предложил назначить на эту должность Антона Силуанова. Источники РБК тогда рассказали, что Силуанов при этом останется главой Минфина.

Зампредом правительства, отвечающим за вопросы промышленности и энергетики, Медведев предложил назначить Дмитрия Козака. Ранее он занимал должность вице-премьера, отвечавшего за ЖКХ и развитие регионов.

Вице-премьером по вопросам транспорта и связи может стать Максим Акимов, ранее занимавший должность первого замглавы аппарата правительства.

Председателя Счетной палаты Татьяну Голикову Медведев предложил назначить своим заместителем по здравоохранению, образованию и соцполитике.

На пост замглавы кабинета по вопросам сельского хозяйства предложена кандидатура Алексея Гордеева.

Бывший министр спорта и вице-премьер, курирующий спорт, туризм и молодежную политику, Виталий Мутко, по предложению Медведева, может стать вице-премьером по вопросам строительства.

Медведев предложил сохранить за Ольгой Голодец статус вице-премьера, закрепив за ней вопросы культуры и спорта — ранее она отвечала за социальный блок.

Дмитрий Рогозин, вице-премьер по вопросам ОПК в прежнем составе правительства, в новое правительство не войдет, его может сменить замминистра обороны Юрий Борисов. Сам Рогозин может возглавить «Роскосмос», рассказали источники РБК.

Занимавшего пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства Сергея Приходько должен сменить глава контрольного управления Кремля Константин Чуйченко.

Должности вице-премьеров покинут Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин, сохранит свое место Юрий Трутнев.

Министры

Министерство образования и науки будет разделено на два ведомства: Министерство науки и высшего образования и Министерство просвещения. В структуру нового Министерства науки войдет Федеральное агентство научных организаций (ФАНО). По данным источников РБК, главные кандидаты на пост министра науки — замминистра образования и науки Григорий Трубников и глава ФАНО Михаил Котюков. Министром образования может остаться Ольга Васильева, в случае ее ухода возможной преемницей называли руководителя образовательного фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву.

В России появится Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Его создадут на базе Минкомсвязи.

В ведение Минпромторга перейдут торговые представительства России за рубежом. В прежнем правительстве этим занималось Минэкономразвития.

По информации источников РБК, Владимир Мединский сохранит пост министра культуры.

Сергей Шойгу останется на посту министра обороны, сообщают источники РБК и «РИА Новости».

Михаил Абызов, который с 2012 года курировал работу «открытого правительства», не войдет в состав нового кабинета, рассказали источники РБК. Сама структура сохранится, но будет переориентирована на контрольно-надзорную деятельность.

По данным «Коммерсанта», Александр Новак сохранит пост министра энергетики.

Денис Мантуров сохранит пост министра промышленности и торговли, рассказали РБК два источника в министерстве и собеседник в Госдуме.

Собеседники РБК в МИДе и близкие к ведомству источники не ожидают отставки министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В качестве наиболее вероятного кандидата на пост министра транспорта рассматривается Евгений Дитрих, сообщил РБК его знакомый и подтвердил источник в Минтрансе.