Семь дней Пашиняна: что получилось у премьер-министра Армении 16.05.2018, 9:31

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Никол Пашинян

Фото: news.am

Неделю назад армянская революция поставила во главе страны нового политика.

Что за это время удалось сделать лидеру «бархатной революции» и как оценивают его действия эксперты — в материале Deutsche Welle.

За неделю на посту премьер-министра Никол Пашинян успел заменить всех министров, уволить наиболее скандально известных чиновников и генералов, включая начальника полиции Армении и командующего внутренними войсками и сделал открытыми заседания правительства. Он также распорядился улучшить правила таможенного регулирования и принял участие в саммите ЕАЭС в Сочи, где встретился с Владимиром Путиным.

Изменение стиля армянской политики

Первое, что, говоря о начале премьерства Никола Пашиняна, в один голос отмечают наблюдатели, — изменение атмосферы в стране. Здесь никогда не видели, как министры пользуются общественным транспортом, а премьер-министр приходит на работу пешком. Правда, теперь его знаменитый рюкзак носит за Пашиняном один из телохранителей. Полностью сменив состав правительства Армении, он ввел в новый Кабинет министров молодых людей — тех, кто поддержал его в борьбе против старой власти, и именно они, по задумке Пашиняна, возглавят борьбу с коррупцией в стране.

Премьер обещал, что люди почувствуют изменения в своей жизни в самое ближайшее время. Первые его распоряжения коснулись работы таможен, он потребовал значительно ускорить процедуры по растаможиванию товаров и ликвидировать монополии — теперь каждый гражданин Армении в рамках законов может ввозить в страну все, что посчитает нужным. Ранее, к примеру, дизтопливо, бензин, сахар, бананы ввозились монополистами. На очереди — обнуление всех штрафов и пеней за просроченные сельскохозяйственные и потребительские кредиты, а также снижение размеров штрафов за нарушения ПДД.

В понедельник, 14 мая, Пашинян совершил свой первый зарубежный визит — на саммит ЕАЭС в Сочи. Там он встретился с президентом России Владимиром Путиным и в разговоре с ним, в частности, подтвердил готовность Еревана к выполнению международных обязательств, включая ЕАЭС. «Армения настроена на активное взаимодействие с партнерами по ЕАЭС в интересах практического достижения свободы передвижения грузов, услуг, рабочей силы и капитала, а также внедрения льготных режимов экономического сотрудничества», — заверил Пашинян.

Работа премьера Пашиняна в режиме онлайн

Ежедневно ближе к полуночи премьер-министр на своей странице в Facebook рассказывает людям о том, что он сделал за прошедший день. Такой открытости и непосредственности от него никто не ожидал. Глава правительства показал свой рабочий кабинет и пообещал сделать это с особняком, в котором будет жить — «чтобы люди знали, на что идут деньги налогоплательщиков».

Сообщив о новых назначениях в правительстве, он разъяснял, почему именно этот человек возглавил то или иное министерство или ведомство. Каждый день Пашинян рассказывает, какие поручения дал чиновникам для улучшения ситуации в той или иной сфере. По мнению наблюдателей, лидер «бархатной революции» так отчитывается перед народом, благодаря усилиям и воле которого он стал главной политической фигурой в стране.

Инвентаризация внутри и за пределами Армении

Пашинян завершил формирование нового правительства, главная задача которого — преодоление глубокого политического и экономического кризиса посредством системных реформ, заявил эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Меграбян, оценивая первые шаги нового премьера.

Неделя, конечно, не тот срок, по итогам которого можно делать даже предварительные выводы. «Тем не менее молодая амбициозная команда, первые заявления, стремление к постоянному поддержанию обратной связи с гражданами, работа от рассвета до заката — все это говорит об упорстве и нацеленности на результат, который, думаю, оправдает ожидания общества», — прогнозирует эксперт.

Он также позитивно оценил участие Пашиняна в саммите ЕАЭС и встречу с Путиным. «Армении нужна внешняя политика совершенно другого уровня — в отношении Евросоюза, России, США, Ирана, Китая, Индии, Израиля, арабского мира, которая станет органичным продолжением внутренней политики нового качества. И в условиях нестабильного и изменчивого мира, да, это может быть только активная политика, основанная на принципе «интересы Армении — прежде всего», — указывает Меграбян.

Главный вопрос — досрочные выборы в парламент

По мнению политолога Микаэла Золяна, у Пашиняна сейчас сложный период. Прежде всего потому, что пока нельзя сказать, что у него есть полнота власти, «у республиканцев все еще большинство в парламенте, они контролируют ряд важных постов, в том числе, например, пост мэра Еревана, но ответственность за страну уже лежит на премьере и его команде».

По выражению Золяна, пока трудно говорить о конкретных изменениях в отдельных сферах, но есть одна, где подходы новой власти кардинально отличаются от прежней. «Пашинян и его команда принципиально иначе подходят к коммуникации с обществом — сам премьер и новоназначенные министры раз в день обращаются к гражданам через Live-видео в Facebook и других соцсетях, реагируют на критику в свой адрес, а первое заседание нового правительства транслировалось в прямом эфире», — пояснил Золян.

Тем временем в Ереване и других регионах Армении продолжаются акции протеста против старой власти. Так, недовольные пикетируют столичную мэрию и здание Генпрокуратуры, требуя отставки мэра и генпрокурора. Наблюдатели уверены, что еще последуют новые кадровые перестановки. Но главным вопросом они по-прежнему называют необходимость проведения внеочередных выборов в парламент Армении.