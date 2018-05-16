Зиц-председатель Марадона 4 Роман Счастный, «Трибуна»

16.05.2018, 9:40

Чувствуете, как от этой истории разит, мягко говоря, Сигаловщиной и Депардьевщиной?

Ну что, ребята, Диего Армандо Марадона стал председателем правления брестского «Динамо».

Целых три года автор самого красивого гола в истории чемпионатов мира по версии любой домохозяйки будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию.

Собственно этот текст пишется не столько для того, чтобы разобраться, что происходит, уложить в себе реакцию и поделиться с вами, а скорее с той же целью, с которой и был подписан в Брест сам Марадона. Хайпануть на легенде.

Первые эмоции после новости – скажем так, полное охреневание крайней степени нецензурности плавно переходящее в недоумение. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие за секунду понимания новой реальности. Особенно если соотносить ее с нищими брестскими реалиями трехлетней давности. Тогда у клуба не было денег не то, что на зарплату – на интернет. Сейчас интернет порван – в инстаграме Марадоны почти 2 миллиона подписчиков.

История крутая. Но на мой взгляд, не претендующий, впрочем, на уникальность – крайне неоднозначная. Давайте разбираться. Прикинем/поплюсуем/поминусуем.

Судя по доступному описанию должностных обязанностей, пост у Диего максимально «свадебный». Зиц-председатель. Эдакий начальник дубайского департамента, который легко может работать удаленно. Вряд ли Марадона завалится в Брест на постоянку (этим брезгуют даже люди из минского офиса).

И это даже хорошо, очевидно, что это кейс не про спорт, а про рекламу. Фактически Марадона подписал pr-контракт, стал амбассадором бренда, разрешил белорусским выскочкам встать в тень своего громкого имени.

Интересна цена вопроса, но в любом случае, грошы не народные, запишем в карму маркетологический вин – прямо сейчас в моей ленте только мертвые не реагируют на Марадону. История уже ушла из байнета в рунет – никто не разбирает деталей – Марадона тренирует Милевского и тд. – фолловеров затянется в брестские соцсети порядочно, мемы, шутки, треш и угар.

Брестские детишки прикоснутся к истории. Да не только детишки – тренерский, ветеранский, игроцкий состав судя по общедоступным источникам тоже пребывает в приятном волнении. Идолопоклонничество перед западом в нашей социалистической (татуха Че у Армандыча – наш человек) республике все еще часть культурного кода. В общем, разворошить околофутбольное болото, придумать кучу активностей, монетизировать внезапно свалившееся внимание, надо думать, у клуба должно получиться. Пошумим…

Марадона, конечно – орел, пару мыслей о решке. Вы же тоже чувствуете, как от этой истории разит, мягко говоря, Сигаловщиной и Депардьевщиной? Подаваться все будет максимально красиво – мол, наш родной Диего всю жизнь мечтал прикоснуться к легенде, поучаствовать в прощальном матче Романа Василюка, отведать межнациональный «Савушкин продукт», постоять на посту номер 1 в Брестской крепости. На самом деле, кажется, что аргентинец сам хотел немного проехаться на волне чемпионата мира в России, побрататься с Путиным, но географическая недальновидность и широта души занесла немного не в ту степь.

Не стоит переоценивать и возможный выхлоп. История только начинается, соцфлуктуация живет пару дней, скоро финал Лиги Европы, финал Лиги чемпионов, чемпионат мира. Для мирового футбола – это не более чем курьез из страны третьего мира. Вот вы помните/назовете какую команду тренировал Марадона до этого, а до нее? Что вообще делал Диего после ЧМ-2010? Вы подписаны, например, на Пеле? Кто здесь с детства за «Аль-Васл» или за «Аль-Фуджайру», вставай, вставай, вставай, рюмочку по полной скорее наливай.

Веселый медийный тамада, интересные конкурсы, красивые фото в инсте – это хорошо. Но основное – это супружеский долг, быт и каждодневная рутина. Мы сели срать на одно поле с самим Марадоной. А мы как-то в Лиге чемпионов вынесли с поля «Баварию» Юппа Хайнкеса. Чувствуете разницу? Помните, как тогда хайпанул Гончаренко. И вот сейчас Виктор Михайлович – самый уважаемый тренер в России, который своей команде нужнее, чем любой Марадона.

Мы уже свели участие в КХЛ в чемпионат среди маркетинговых отделов и вчера-сегодня пожали результат. Если бы предметом игры миллионов была бы не пятнистая кожаная сфера, а охват в сети, можно было бы болеть за кожаную сферу Ким Кардашьян, у нее в 50 раз больше подписчиков, чем у Марадоны. Но я – старый, можно сказать, олдскульный футбольный болельщик. Поеду на финал кубка, чтобы, надеюсь, увидеть, как моя команда выигрывает третью чашку с ушами в копилку к бронзовым медалям-92.

Обладатель кубка страны, чемпион Беларуси, участник группового этапа еврокубков – вот таких понятий, ассоциирущихся с клубом, нам не хватает. Временно исполняющий обязанности главного тренера, спортивный директор, директор по развитию, генеральный менеджер, владелец контрольного пакета акций, председатель правления – этого добра достаточно.

Наши цели ясны! Задачи определены! За работу, товарищи!

Роман Счастный, «Трибуна»