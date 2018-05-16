Леонид Судаленко: На защиту Федынича и Комлика встанут международные структуры 16.05.2018, 9:48

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Власть совершит большую ошибку, сделав лидеров профсоюза РЭП политзаключенными.

- Для меня очевидно одно - в «деле профсоюзов» нет правовых моментов, потому что оно с самого начало было политическим, - заявил сайту palitviazni.info правовой инспектор профсоюза РЭП в Гомельской области Леонид Судаленко. - И, поскольку дело было возбуждено в отношении лидеров профсоюза по политическим мотивам, то политики его и будут решать. Даже если Геннадия Федынича и Игоря Комлика жестоко накажут, то до президентских «выборов» они уже не будут находиться за решеткой. Если Федынича и Комлика бросят за решетку, то их однозначно признают политзаключенными, и это постоянно будет упоминаться на всех переговорах представителей белорусской власти с еврочиновниками.

Если бы был такое преследование профсоюзных активистов случилось в какой-нибудь европейской стране, то на защиту бы поднялись все международные профсоюзы. Хотя, естественно, и в нашем случае будет реакция международных структур.

- Однако белорусские власти ссылаются на нарушение закона, а не на политическое преследование...

- В качестве доказательств они представляют факты неуплаты налогов в 2011 году. Когда следователи получили такую фактуру, где они были семь лет назад? Почему только сейчас, когда профсоюз РЭП эффективно поработал в прошлом году против декрета о «тунеядцах», к организации появились вопросы?

Власти просто дали профсоюзу РЭП дубиной по голове. Но, повторюсь, что те материалы, которые есть у следствия, были и в 2011 году. Так почему семь лет им не давали хода?

- Геннадию Федыничу и Игорю Комлику грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с возможной конфискацией имущества...

- Я не исключаю жесткого наказания. Видимо, белорусская власть не может жить без политзаключенных.

Напомним, что в Следственном комитете уточнили обстоятельства обвинения в отношении председателя профсоюза РЭП Геннадия Федынича и главного бухгалтера организации Игоря Комлика.

Геннадию Федыничу и Игорю Комлику грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с возможной конфискацией имущества.