Поликлиники Минска перешли на летний режим работы 16.05.2018, 10:08

В будние дни регистратура в поликлиниках работает с 7.00 до 20.00.

Поликлиники Минска перешли на летний режим работы, сообщили БелТА в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

В будние дни регистратура в поликлиниках работает с 7.00 до 20.00, вспомогательные службы (клинико-диагностическая лаборатория, процедурный, рентгенографический, флюорографический, доврачебный, смотровой кабинеты, ЭКГ, центральная стерилизационная лаборатория) - с 7.30 до 20.00. Врачи в поликлиниках принимают пациентов с 8.00 до 20.00, вызов на дом возможен с 7.30 до 19.30.

Врачебные назначения на дому выполняются с 7.30 до 20.00. По субботам регистратура будет работать с 8.30 до 15.00, вспомогательные службы, в том числе кабинет регистрации листков нетрудоспособности, дневной стационар - с 9.00 до 15.00. До 15.00 по субботам ведут прием врачи (по скользящему графику).

Вызвать медработника на дом можно с 8.30 до 14.30. Выполнение вызовов на дом осуществляется с 9.00 до 15.00, врачебных назначений на дому - с 8.30 до 18.00. По воскресеньям и в праздничные дни дежурный врач (для оформления медицинской документации) работает с 9.00 до 15.00, врачебные назначения на дому выполняются с 9.00 до 18.00. По летнему графику столичные поликлиники будут работать до 30 сентября.