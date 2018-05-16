СБУ: 100 наемников ЧВК «Вагнер» прибудут в Донецк 16.05.2018, 10:11

Спецслужбы РФ продолжают использовать «вагнеровцев» для эскалации боевых действий на востоке Украины.

В ближайшие дни на временно оккупированную территорию Донецкой области прибудут наемники российской частной военной компании "Вагнер". Об этом 15 мая сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Спецслужбы РФ продолжают использовать наемников ЧВК "Вагнер" для эскалации боевых действий на востоке Украины. По информации СБУ, в ближайшие дни во временно оккупированный Донецк прибудут около 100 боевиков из состава ЧВК "Вагнер" для поддержки террористической группировки "ДНР", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что приобщат к материалам уголовного производства о деятельности ЧВК "Вагнер" на временно оккупированных территориях Украины интервью бывшего наемника Евстафия Ботвиньева изданию "Ридус" от 15 мая, где он рассказал, как воевал на стороне боевиков "ЛНР".

Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года.

ЧВК "Вагнер" была основана уроженцем Украины Дмитрием Уткиным. По данным "Фонтанки", компания участвовала в боях на Донбассе на стороне сепаратистов, в частности, в сражениях за Дебальцево. Российское националистическое издание "Спутник и Погром" писало, что именно ЧВК "Вагнер" ликвидировала известных главарей сепаратистов – Алексея Мозгового, Павла Дремова, Александра Беднова, Евгения Ищенко и других.

Весной 2016 года СМИ впервые сообщили о том, что на Ближнем Востоке погибли десятки наемников ЧВК "Вагнер". Подразделение находится в Сирии с осени 2015 года.

В июне 2017 года США ввели санкции против военной компании и Уткина.