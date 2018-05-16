Героев восстания Калиновского перезахоронят в Вильнюсе без делегации из Беларуси 16.05.2018, 10:30

Торжественная церемония пройдет в июле или августе 2019 года.

На вильнюсском кладбище «Росса» состоится перезахоронение останков повстанцев Калиновского, обнаруженных на Замковой горе в Вильнюсе. О таком решении литовской правительственной комиссии сообщает «Радые Свабода».

Торжественная церемония пройдет в июле или августе 2019 года с участием представителей польской стороны и будет иметь религиозный характер. Вице-канцлер правительства Литвы Дейвидас Матуленис отметил, что для Польши это очень важное событие.

По его словам, в мероприятии могла бы принять участие и белорусская сторона, но пока что официальный Минск не интересовался найденными останками.

Известно, что в 1863-64 годах на Лукишской площади в Вильнюсе был казнен 21 лидер и участник восстания Калиновского. На Замковой горе до сих пор были обнаружены останки 17 из них. 13 тел уже удалось идентифицировать. В частности, ученые убеждены, что нашли останки Зигмунда Сераковского — одного из ближайших соратников Кастуся Калиновского.

Останки самого Калиновского пока до конца не идентифицированы. Как заявил проректор Вильнюсского университета, профессор медфакультета Римантас Янкаускас, «есть реальный кандидат, но пока нельзя на 100% сказать, что это останки Калиновского».